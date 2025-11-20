Publié: il y a 44 minutes

L'UE impose des sanctions contre le numéro deux des Forces de soutien rapide au Soudan, Abdelrahim Hamdan Dagalo. Cette décision vise à responsabiliser les auteurs d'exactions dans le conflit soudanais, qui a fait des dizaines de milliers de morts.

L'UE sanctionne un chef paramilitaire du FSR au Soudan

L'UE sanctionne un chef paramilitaire du FSR au Soudan

L'UE impose des sanctions contre le numéro deux des Forces de soutien rapide au Soudan, Abdelrahim Hamdan Dagalo. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'Union européenne a annoncé jeudi des sanctions contre le numéro deux des Forces de soutien rapide (FSR), accusé d'exactions au Soudan, pays africain en proie à une guerre civile meurtrière entre ces paramilitaires et l'armée régulière.

«Cela envoie un signal que la communauté internationale poursuivra ceux qui sont responsables», a affirmé la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas, à l'issue d'une réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

Ces sanctions, qui prévoient une interdiction d'entrée dans l'UE et un gel des avoirs, ne concernent que ce responsable soudanais, Abdelrahim Hamdan Dagalo, frère du numéro un des FSR. Elles ont volontairement été limitées afin de garder des canaux de communication ouverts, alors que l'UE dit être en mesure de parler aux deux parties, a expliqué un responsable européen.

«Atrocités graves et continues»

Le conflit au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé près de 12 millions de personnes. Il a connu une nouvelle accélération avec la chute aux mains des FSR fin octobre de la ville d'El-Facher, dernier bastion de l'armée dans le Darfour. Depuis, des survivants décrivent massacres, violences à caractère ethnique, enlèvements, viols et agressions sexuelles.

«L'Union européenne condamne dans les termes les plus forts les atrocités graves et continues perpétrées par les Forces de soutien rapide au Soudan, notamment après la prise de la ville d'El Facher», a indiqué un communiqué des 27. Les meurtres à motivation ethnique et les violences sexuelles systématiques sont susceptibles de «constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité», a ajouté l'UE dans ce communiqué..