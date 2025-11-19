DE
Aide internationale
Le Conseil fédéral débloque 50 millions de plus pour le Soudan

Le Conseil fédéral débloque 50 millions de francs supplémentaires pour l'aide humanitaire au Soudan, face à une situation catastrophique. Plus de 30 millions de personnes ont besoin d'assistance dans la région.
Publié: 12:19 heures
Le Conseil fédéral estime que plus de 30 millions de personnes ont besoin d’aide au Soudan et dans la région (archives).
Photo: MARWAN ALI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral a débloqué mercredi 50 millions de francs de plus pour venir en aide au Soudan. Il a validé ce crédit supplémentaire urgent «au vu de la situation humanitaire catastrophique» dans ce pays.

La situation pour la population civile du Soudan et de la région s'est aggravée après la prise de la ville d'El-Fasher par les paramilitaires des Forces de soutien rapide, dans le conflit qui les oppose aux forces armées régulières du Soudan depuis 2023, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Et de souligner que plus de 30 millions de personnes ont besoin d'aide dans cette région.

La population a besoin de nourriture, d'eau potable et de médicaments. L’économie s’est effondrée et le système de santé ne fonctionne pratiquement plus. Et la pression migratoire augmente fortement, énumère le gouvernement. Il demande donc 50 millions supplémentaires à la Délégation des finances du Parlement. Depuis le début du conflit, la Suisse a fourni une aide humanitaire d'un total de 140 millions.

