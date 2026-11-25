L'entreprise chinoise accepte de payer pour mettre fin à une procédure de la Federal Trade Commission. Lui sont reprochés des manipulations trompeuses et de fausses promesses.

En bref Shein accepte de payer 100 millions de dollars pour clore une procédure de la FTC américaine, sans reconnaître sa responsabilité

La FTC reproche à Shein des délais non tenus, des avis négatifs supprimés et des garanties trompeuses sur l’origine du coton et le travail des enfants

Shein conteste certains reproches; en Suisse, le Parlement a voté en juin 2026 une taxe sur les petits colis et le National demande plus de transparence sur les produits non conformes

Yannick Weber Blick Newsdesk

Ne pas respecter les délais de livraison, supprimer des commentaires de clients négatifs ou déclarer de fausses origines pour certains matériaux: Shein s'est fait taper sur les doigts aux Etats-Unis. La société de fast-fashion chinoise basée à Singapour a accepté de débourser 100 millions de dollars pour clôturer la procédure ouverte par la Federal Trade Commission (FTC).

«L'entreprise a induit en erreur des millions de consommateurs au sujet de ses produits, de ses fournisseurs et de l'authenticité des avis de ses clients. Elle a en outre aggravé le préjudice subi par les consommateurs en rendant extrêmement difficile l'accès au service client», résume l'agence de protection des consommateurs dans son communiqué.

Shein a fait du marketing agressif sur ses délais de livraison mais de très nombreux clients ont signalé que ceux-ci n'était souvent pas respectés. Des commentaires négatifs écrits par des clients n'ont jamais été publiés. Le service après-vente est aussi jugé trop faible: alors que près de 100 millions de paquets sont expédiés aux Etats-Unis chaque jour, seuls cinq employés sont salariés pour répondre aux clients par téléphone.

La Suisse se penche aussi sur la question

Des déclarations trompeuses sur l'origine de coton ou encore des fausses garanties que les produits ne sont en aucun cas produits par des enfants ont été relevés. «L'accord ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et nous continuons de contester certains aspects de la caractérisation que fait la FTC de nos activités. Shein a continué d'investir de manière significative pour renforcer ses pratiques envers les consommateurs», a déclaré un porte-parole de l'entreprise, comme le rapporte le Wall Street Journal.

En Suisse aussi, la grogne politique commence à monter contre les plateformes chinoise comme Shein ou Temu. En juin 2026, le Parlement a notamment voté pour l'introduction d'une taxe sur les «petits colis», emboîtant notamment le pas à l'Union européenne. Le Conseil national a aussi approuvé une motion qui veut obliger ces plateformes à une meilleure transparence concernant les produits qui ne respectent pas les normes suisses.