Il a connu les deux guerres mondiales L'épave d'un bateau à vapeur de 1913 refait surface en Serbie

La chaleur et la sécheresse ont mis à nu en Serbie un bateau à vapeur datant de 1913: le «Slovenian» émerge des eaux de la Save. Pour les experts, cette épave est un signal d'alarme: les cours d'eau européens subissent de plus en plus souvent des baisses dramatiques.