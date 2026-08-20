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Il a connu les deux guerres mondiales
L'épave d'un bateau à vapeur de 1913 refait surface en Serbie

La chaleur et la sécheresse ont mis à nu en Serbie un bateau à vapeur datant de 1913: le «Slovenian» émerge des eaux de la Save. Pour les experts, cette épave est un signal d'alarme: les cours d'eau européens subissent de plus en plus souvent des baisses dramatiques.
Publié: il y a 21 minutes
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