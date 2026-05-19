Un puissant séisme secoue le sud du Pérou

Un séisme de magnitude 6,1 a secoué mardi la côte sud du Pérou, dans la région d'Ica (sud-ouest), provoquant une vive inquiétude au sein de la population, selon les autorités qui n'ont pas fait état de dégâts dans l'immédiat.
Le tremblement de terre s'est produit à 12H57 (17H57 GMT) à 41 km au sud d'Ica, la capitale de la région du même nom où vivent 453'000 personnes, et à une profondeur de 81 km, selon l'Institut géophysique du Pérou (IGP).
Fortes secousses
«Le séisme a été très fort, je suis sorti dans la rue avec ma femme», a déclaré à la radio RPP un habitant de cette ville. Selon des médias locaux, plusieurs personnes sont sorties des immeubles, de centres commerciaux et de leurs habitations.
La secousse a également été ressentie à Lima, à quelque 400 km d'Ica. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Pérou est l'un des pays les plus exposés à l'activité sismique. Chaque année, une centaine de secousses perceptibles par la population y sont enregistrées.