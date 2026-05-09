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Scène folle dans un aéroport
Un piéton happé par un avion au décollage aux Etats-Unis

Un avion de Frontier Airlines a percuté un piéton lors de son décollage à Denver vendredi soir, provoquant un incendie moteur. Les passagers ont été évacués en sécurité, au moins un blessé signalé.
Publié: il y a 10 minutes
Un avion percute un piéton au décollage à Denver.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un avion au départ de l'aéroport international de Denver, aux Etats-Unis, a percuté un piéton lors de son décollage vendredi soir, un incident qui a fait au moins un blessé parmi les passagers, selon l'aéroport et les médias américains. «Le vol Frontier 4345 a signalé avoir percuté un piéton lors du décollage», vers 23H19 (05H19 GMT), a indiqué l'aéroport dans un communiqué.

Selon la chaîne de télévision ABC News, citant un responsable anonyme, la personne heurtée «a été au moins partiellement brûlée par l'un des moteurs» et au moins un passager a subi des blessures légères. «Nous nous arrêtons sur la piste, nous venons de heurter quelqu'un, nous avons un incendie dans un moteur... Il y avait une personne qui traversait la piste», a déclaré un pilote aux contrôleurs aériens, selon un enregistrement audio publié sur ATC.com.

«Bref incendie»

«Un bref incendie s'est déclaré dans le moteur, mais il a été rapidement maîtrisé» par les pompiers, a ajouté de son côté l'aéroport, qui n'a pas précisé si le piéton était encore en vie. Les équipes d'urgence sont intervenues sur place et ont transporté les passagers en bus jusqu'au terminal, a-t-il précisé.

«De la fumée a été signalée dans la cabine et les pilotes ont interrompu le décollage. Les passagers ont ensuite été évacués en toute sécurité par les toboggans par mesure de précaution», a déclaré Frontier Airlines à des médias, dont CNN. L'appareil, un Airbus A321, comptait 224 passagers et sept membres d'équipage, d'après Frontier. 

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