Scène dingue en Suède Le chauffeur s'évanouit mais une passagère se jette sur le volant

Scénario terrifiant lors d'un trajet vers Jönköping, en Suède. Un chauffeur de bus a soudainement perdu connaissance. Deux passagers courageux prennent le volant. Maria et Niranjan ont évité une catastrophe in extremis.