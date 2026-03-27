Coincée depuis plusieurs jours sur un banc de sable dans la baie de Lübeck, une baleine à bosse a réussi à regagner la mer vendredi. Affaiblie et malade, elle doit encore rejoindre son habitat naturel, l'Atlantique.

La baleine échouée depuis plusieurs jours a pu se libérer et regagner le large

La baleine échouée depuis plusieurs jours a pu se libérer et regagner le large

La baleine à bosse échouée sur la côte allemande de la Baltique depuis plusieurs jours s'est libérée et a pu regagner la mer vendredi, mais a encore un long chemin à parcourir pour retrouver son habitat naturel, a indiqué un scientifique aux médias présents sur place.

Le mammifère marin a «repris des forces» pendant la nuit et s'est «libéré par ses propres moyens», a déclaré vendredi le biologiste marin Robert Marc Lehmann. L'animal avait été repéré pour la première fois dans la nuit de dimanche à lundi sur un banc de sable dans la baie de Lübeck (nord). Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a parcouru les dix derniers mètres qui manquaient encore pour atteindre des eaux plus profondes, selon M. Lehmann.

Quelques caprices

«Sauvetage de la baleine réussi», s'est réjoui cet expert impliqué dans le sauvetage de l'animal dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Dans une mise à jour publiée peu de temps après, il a dit avoir repéré à nouveau la baleine qui faisait «un peu des caprices», «zigzaguant dans tous les sens» et «plongeant» régulièrement.

«C'est seulement un petit pas dans la bonne direction», a-t-il tempéré, précisant que l'on pourra parler de véritable sauvetage quand la baleine sera «chez elle, dans l'Atlantique, et c'est encore très, très loin». D'autant plus que l'animal est «extrêmement malade» selon le biologiste. D'après M. Lehmann, «on ne peut pas la pousser» ni «la forcer à aller dans une direction, «on peut seulement continuer à se placer devant elle ou sur le côté et former une barrière pour qu'elle ne retourne pas sur la côte».