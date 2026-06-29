La cour suprême autrichienne a jugé illicites des frais cachés imposés par Ryanair. Cette décision ouvre la voie à des remboursements.

ATS Agence télégraphique suisse

La justice autrichienne a jugé illicites quatorze des quinze clauses de frais supplémentaires de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, ouvrant la voie à des remboursements, a déclaré lundi l'association de consommateurs VKI. Selon la cour suprême autrichienne, «les frais supplémentaires doivent être présentés de manière transparente», a déclaré dans un communiqué la responsable des interventions au VKI Petra Leupold.

Le VKI, agissant sur mandat du ministère autrichien des Affaires sociales, avait intenté une action de groupe contre ces frais qu'elle jugeait cachés. Le jugement consulté par l'AFP date du 19 mai et il a été rendu public lundi par le biais de cette association.

Silence de la compagnie

VKI invoquait par exemple la taxe d'enregistrement à l'aéroport de 55 euros, d'enfants en bas âge de 25 euros, d'émission d'une carte d'embarquement de 15 euros, des frais souvent plus chers que le vol lui-même. Selon VKI, ils peuvent être facturés même lorsque la raison de leur exigibilité est imputable à Ryanair elle-même.

«Les consommateurs et consommatrices concernés qui ont payé des frais sur la base de ces clauses peuvent en demander le remboursement», a expliqué l'association.

«Quiconque réserve un vol doit savoir combien il coûte réellement», a déclare la secrétaire d'Etat autrichienne, en charge notamment de la Protection des consommateurs, Ulrike Königsberger-Ludwig, citée dans le communiqué. Contactée par l'AFP, la compagnie n'a pas réagi dans l'immédiat.