DE
FR

Frais supplémentaires illicites
Giflée au tribunal, Ryanair pourrait devoir rembourser de nombreux clients

La cour suprême autrichienne a jugé illicites des frais cachés imposés par Ryanair. Cette décision ouvre la voie à des remboursements.
Publié: il y a 20 minutes
1/2
La cour suprême autrichienne a jugé illicites des frais cachés imposés par Ryanair.
Photo: imago/Björn Trotzki
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La justice autrichienne a jugé illicites quatorze des quinze clauses de frais supplémentaires de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, ouvrant la voie à des remboursements, a déclaré lundi l'association de consommateurs VKI. Selon la cour suprême autrichienne, «les frais supplémentaires doivent être présentés de manière transparente», a déclaré dans un communiqué la responsable des interventions au VKI Petra Leupold.

Le VKI, agissant sur mandat du ministère autrichien des Affaires sociales, avait intenté une action de groupe contre ces frais qu'elle jugeait cachés. Le jugement consulté par l'AFP date du 19 mai et il a été rendu public lundi par le biais de cette association.

Silence de la compagnie

VKI invoquait par exemple la taxe d'enregistrement à l'aéroport de 55 euros, d'enfants en bas âge de 25 euros, d'émission d'une carte d'embarquement de 15 euros, des frais souvent plus chers que le vol lui-même. Selon VKI, ils peuvent être facturés même lorsque la raison de leur exigibilité est imputable à Ryanair elle-même.

A lire aussi
Face à la crise du kérosène, les compagnies low cost sont les premières à annuler leurs vols
Face à la crise du kérosène
Sous pression, ces compagnies low cost doivent déjà annuler des vols
Un avion Ryanair s'envole pour le Maroc… sans ses 192 passagers
Scène lunaire en France
Un avion Ryanair s'envole pour le Maroc… sans ses 192 passagers

«Les consommateurs et consommatrices concernés qui ont payé des frais sur la base de ces clauses peuvent en demander le remboursement», a expliqué l'association.

«Quiconque réserve un vol doit savoir combien il coûte réellement», a déclare la secrétaire d'Etat autrichienne, en charge notamment de la Protection des consommateurs, Ulrike Königsberger-Ludwig, citée dans le communiqué. Contactée par l'AFP, la compagnie n'a pas réagi dans l'immédiat.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus