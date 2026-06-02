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Une quête à 26 milliards
Mini-cochons, stock d'organes: le projet fou de Poutine pour la longévité

Vladimir Poutine rêve-t-il d’échapper à la mort? Moscou investit massivement dans la recherche sur la longévité, entre thérapie génique, organes imprimés en 3D et mini-cochons.
Publié: 11:52 heures
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Vladimir Poutine mise sur le sport et d'autres techniques pour vivre le plus longtemps possible.
Photo: AFP
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Gabriel Knupfer

Vladimir Poutine veut-il vivre éternellement? Le «Wall Street Journal» a révélé jeudi dernier jusqu’où le chef du Kremlin, âgé de 73 ans, serait prêt à aller pour concrétiser ce projet fou. Si certains médias russes et occidentaux ont spéculé sur des interventions esthétiques sur Poutine, le dirigeant a d'autres cordes à son arc.

Moscou investit l’équivalent de 20 milliards de francs dans les travaux scientifiques sur la longévité. A l'instar des milliardaires tels que Jeff Bezos, Sam Altman et Peter Thiel, Vladimir Poutine est depuis longtemps fasciné par la recherche pour ne pas vieillir. Mais en Russie, sa quête pour la jeunesse éternelle est désormais devenue une priorité d'Etat qui recourt à des méthodes insolites.

Des organes dans des mini-cochons

Au cœur de cette stratégie figurent deux technologies clés: la bio-impression, ou impression 3D de tissus vivants, et la xénogreffe. La première est une thérapie génique présentée comme révolutionnaire. Son objectif est de stopper le vieillissement des cellules. Un responsable du Kremlin s’enthousiasme déjà pour ce «remède miracle» contre le vieillissement.

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Les chercheurs soutenus par le pouvoir russe veulent aussi imprimer des organes en 3D ou les cultiver dans des cochons miniatures. L’objectif est clair: garantir un approvisionnement quasi illimité en organes pour le chef du Kremlin et son entourage. Cette technologie pourrait être prête d’ici 2030. Les scientifiques russes affirment déjà être capables de bio-imprimer du cartilage humain.

La fille de Poutine dirige la recherche

Officiellement, la Russie affirme vouloir sauver 175’000 vies au cours de cette décennie grâce à ses programmes consacrés à la longévité. Mais ces recherches semblent aussi concerner Vladimir Poutine de très près. Sa fille, Maria Vorontsova, dirige notamment des programmes de génétique financés par l’Etat.

L’automne dernier, Vladimir Poutine avait confié au président chinois Xi Jinping que les êtres humains pourraient un jour devenir immortels grâce à des greffes d’organes répétées. La séquence, diffusée par erreur, a montré à quel point le chef du Kremlin semble préoccupé par sa propre mortalité.

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