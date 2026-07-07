Plus de 430 drones ukrainiens lancés vers Moscou, avant le début du sommet de l'Otan
L'Ukraine a lancé plus de 430 drones vers Moscou dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine, le jour où un sommet de l'Otan s'ouvre à Ankara avec pour invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Depuis le soir jusqu'à 6 heures du matin, plus de 430 drones ont volé en direction de la région de Moscou. La plupart ont été neutralisés par les forces de défense aérienne à des distances éloignées. 36 drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou», a écrit Sergueï Sobianine sur les réseaux sociaux.
Des «frappes répétées» de missiles ukrainiens ont, par ailleurs, fait au moins un mort et provoqué l'incendie d'une «infrastructure» dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur régional par intérim Alexandre Chouvaïev. Ces frappes ukrainiennes interviennent au lendemain de bombardements russes particulièrement intenses contre l'Ukraine, qui ont fait au moins 28 morts, dont 26 à Kiev et dans sa région, selon les autorités.
Elles ont aussi été menées alors qu'un sommet de l'Otan démarre mardi à Ankara. A cette occasion, les alliés européens de l'Ukraine comptent réaffirmer leur soutien à Zelensky, invité du dîner inaugural offert par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon des sources diplomatiques, les pays européens de l'Otan vont à cette occasion s'engager à fournir 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2026 comme en 2027.
Source: AFP
L'Ukraine a un besoin urgent de défense antiaérienne, selon Ursula von der Leyen
Les nouveaux bombardements russes sur Kiev montrent que l'Ukraine a un «besoin urgent» de défense antiaérienne, a affirmé lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. «Nous en discuterons cette semaine à Ankara, lors du sommet de l'OTAN», a assuré la cheffe de l'exécutif européen dans une publication sur X.
Source: AFP
La Russie annonce avoir abattu plus de 500 drones ukrainiens dans la nuit
La Russie a abattu 519 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi au-dessus d'une vingtaine de régions russes et de la Crimée annexée, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.
Ces attaques de drones ont été menées alors que des bombardements russes ont fait lundi au moins 10 morts dans la région de Kiev, où des journalistes de l'AFP ont été témoins de dizaines d'explosions.
Les attaques ukrainiennes ont notamment visé la région de Moscou, où onze drones se dirigeant vers la capitale russe ont été détruits, et celle de Léningrad (nord-ouest) où 56 appareils ont été abattus, selon les autorités locales.
Source: AFP
Des bombardements russes font au moins 28 morts en Ukraine
Des bombardements russes ont fait au moins 28 morts et une centaine de blessés lundi à Kiev et dans sa région ainsi qu'à Soumy (nord-est), moins d'une semaine après une précédente vague de frappes meurtrières sur la capitale ukrainienne et juste avant un sommet de l'Otan en Turquie.
Lors de ce sommet mardi à Ankara, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer son homologue américain Donald Trump avec l'espoir d'obtenir davantage de soutien militaire pour son pays et de relancer des efforts de paix au point mort plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.
«Nous espérons vivement que le sommet (...) ne sera pas vain», a déclaré Volodymyr Zelensky dans son message en ligne quotidien lundi soir, disant attendre de ses alliés occidentaux «des décisions» en «matière de sécurité». Les frappes de la nuit de dimanche à lundi ont fait au moins 18 morts à Kiev et huit à Vychneve, près de la capitale, et plus d'une centaine de blessés, selon les derniers bilans des autorités.
A Soumy (nord-est), deux attaques de drones ont fait deux morts, a indiqué l'administration militaire régionale. Un journaliste de l'AFP a vu, lundi après-midi, les secours extraire le corps d'une victime du huitième étage d'un immeuble résidentiel à Kiev, alors que les cris d'une femme résonnaient dans la cour.
Selon les autorités, une trentaine de bâtiments résidentiels de la capitale ont été endommagés dans ces frappes. C'est le cas de l'immeuble où habite Anna Misko, 36 ans, dans le quartier de Pozniaky. Elle-même ne s'attendait pas à de nouveaux bombardements aussi violents, si tôt après une autre attaque russe massive, le 2 juillet, qui a fait 31 morts à Kiev.
Source: AFP
Un mort dans une attaque ukrainienne dans la région de Belgorod
Une personne a été tuée dans la région russe de Belgorod pendant des «frappes répétées» de missiles ukrainiens, a annoncé mardi le gouverneur régional par intérim, Alexandre Chouvaïev.
«Des frappes de missiles répétées ont été menées par les Forces armées de l'Ukraine contre Belgorod», a écrit Alexandre Chouvaïev sur Telegram. «Dans le village de Belovskoïe, dans le district de Belgorod, un habitant civil a malheureusement été tué à la suite de la première frappe de missile», a-t-il ajouté.
L'attaque a également provoqué un incendie dans une «infrastructure», a-t-il ajouté. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a pour sa part fait état d'au moins 14 drones ukrainiens interceptés alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale dans la nuit de lundi à mardi.
Ces frappes ukrainiennes interviennent au lendemain de bombardements russes particulièrement intenses contre l'Ukraine, qui ont fait au moins 28 morts, dont 26 à Kiev et dans sa région, selon les autorités. L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses frappes en profondeur en Russie, visant particulièrement les infrastructures d'hydrocarbures.
Source: AFP
Zelensky exhorte à prendre des «décisions fermes» au sommet de l'OTAN
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté lundi ses alliés a prendre des «décisions fermes» au sommet de l'OTAN prévu à Ankara mardi et mercredi, après des bombardements russes dans la région de Kiev ayant fait au moins 14 morts.
«Il est crucial que le monde – en premier lieu les Etats-Unis et nos partenaires européens – ressortent du sommet de l'OTAN à Ankara avec des décisions fermes en faveur de notre défense antiaérienne et donc de la protection de la vie des gens ordinaires», a-t-il déclaré sur Facebook.
Source: AFP
Un mort dans une attaque ukrainienne en Crimée annexée
Une personne a été tuée en Crimée sous contrôle russe lors d'une attaque ukrainienne, a annoncé dimanche le chef des autorités locales nommé par Moscou, Sergueï Aksionov. L'attaque, qui a fait également deux blessés, a touché le nord de la Crimée, a indiqué Sergueï Aksionov.
Source: ATS
Poutine et Trump se sont entretenus par téléphone
Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu samedi par téléphone avec son homologue américain Donald Trump à l'occasion des 250 ans des Etats-Unis, a annoncé le Kremlin. Il précise que les deux dirigeants ont évoqué la situation en Ukraine avant le sommet de l'OTAN à Ankara.
«Les présidents ont naturellement abordé la question d'un règlement en Ukraine, en prenant notamment en compte la participation prochaine de Donald Trump au sommet de l'OTAN en Turquie, les 7 et 8 juillet», indique Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique du Kremlin, cité par l'agence de presse Ria Novosti.
Zelensky a aussi discuté avec Trump
Selon lui, lors de cet appel de 1h25, les deux dirigeants ont également évoqué d'autres sujets internationaux, comme la situation autour de l'Iran et au Moyen-Orient. Plus tôt, samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également annoncé s'être entretenu par téléphone avec Donald Trump à l'occasion de l'anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis.
«Le président Trump et moi-même avons évoqué la situation actuelle sur la ligne de front ainsi que nos efforts diplomatiques. Il existe une réelle perspective de mettre fin à cette guerre et la détermination de l'Amérique est décisive», a indiqué Zelensky sur ses réseaux sociaux. «Nous avons convenu de poursuivre ces discussions lors du sommet de l'OTAN à Ankara», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
L'armée ukrainienne dit qu'elle défend toujours la ville-clé de Kostyantynivka
L'annonce par la Russie de la prise de la ville-clé de Kostyantynivka, dans l'est de l'Ukraine, est «fausse», a indiqué samedi l'armée ukrainienne à l'AFP, reconnaissant une «situation difficile» mais assurant que les soldats ukrainiens défendaient la ville et que les combats se poursuivaient.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la revendication russe de «mensonge», au lendemain de l'apparition à la télévision de son homologue russe Vladimir Poutine en uniforme militaire, remerciant ses troupes pour la prise de la ville, d'une «importance stratégique majeure».
«Les soldats ukrainiens continuent de tenir leurs positions le long des lignes de défense établies. La situation reste difficile mais elle est sous le contrôle des Forces de défense ukrainiennes», a déclaré le porte-parole de l'armée, Andriï Kovaliov.
«Aucun succès» pour la Russie
«L'ennemi continue d'essayer de s'emparer de Kostyantynivka. De petits groupes d'infanterie (d'une à trois personnes) ont réussi à s'infiltrer profondément dans les formations de combat des forces ukrainiennes», a-t-il ajouté, mais «des opérations de contre-sabotage menées par les Forces de défense sont en cours dans la ville». «Les forces d'occupation sont en train d'être repérées et éliminées», a-t-il poursuivi.
Il a précisé que la Russie avait mené «11 tentatives d'assaut» vendredi – jour où Moscou a annoncé la prise de la ville – mais qu'elles «n'avaient eu aucun succès». «L'ennemi a recouru à la diffusion de désinformation flagrante et d'allégations mensongères émanant de ses plus hauts responsables», a-t-il ajouté.
Volodymyr Zelensky – qui a dit avoir informé le chancelier allemand Friedrich Merz sur ce sujet – a affirmé que Vladimir Poutine avait «choisi de mentir au monde» à propos de ce front. «Il prétend que les forces russes auraient soi-disant pris Kostyantynivka, dans le Donbass. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un mensonge russe de plus», a déclaré le président ukrainien sur les réseaux sociaux.
«Si Kostyantynivka était sous contrôle russe, alors peut-être Poutine n'aurait-il aucun problème à me rencontrer là-bas pour trouver une voie diplomatique afin de mettre enfin fin à cette guerre», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Moscou dit que les frappes ukrainiennes de la nuit ne resteront pas «sans réponse»
L'armée russe a promis samedi de riposter aux attaques massives de drones et missiles ukrainiens ayant visé la Russie pendant la nuit, en particulier la région de Saint-Pétersbourg.
«La tentative (du président ukrainien) V. Zelensky d'endommager des infrastructures civiles de la Fédération de Russie ne restera pas sans réponse appropriée de la part des forces armées russes», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué, assurant avoir abattu pendant cette attaque 494 drones et 10 missiles ukrainiens.
Source: AFP
L'annonce de la prise de la ville-clé de Kostyantynivka est «fausse», selon l'armée ukrainienne
L'annonce par la Russie de la prise de la ville-clé de Kostyantynivka, dans l'est de l'Ukraine, est «fausse», a indiqué samedi l'armée ukrainienne à l'AFP, reconnaissant une «situation difficile» mais assurant que les soldats ukrainiens défendaient la ville et que les combats se poursuivaient.
«Les soldats ukrainiens continuent de tenir leurs positions le long des lignes de défense établies. La situation reste difficile mais elle est sous le contrôle des Forces de défense ukrainiennes», a déclaré le porte-parole de l'armée, Andriï Kovaliov.
«L'ennemi continue d'essayer de s'emparer de Kostyantynivka. De petits groupes d'infanterie (d'une à trois personnes) ont réussi à s'infiltrer profondément dans les formations de combat des forces ukrainiennes», a-t-il ajouté, et «des opérations de contre-sabotage menées par les Forces de défense sont en cours dans la ville».
Source: AFP
La Russie affirme que des drones ukrainiens ont touché un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg
La Russie a abattu des dizaines de drones ukrainiens au-dessus de Saint-Pétersbourg, a annoncé samedi le gouverneur de la ville, ajoutant qu'un terminal pétrolier avait été touché et qu'un drone s'était écrasé sur le complexe historique de Peterhof sans provoquer de dégâts.
«La frappe a touché la zone d'un terminal pétrolier dans le district de Kirovski, à Saint-Pétersbourg. Les conséquences techniques ont été résolues. Il n'y a pas eu de victime», a écrit le gouverneur Alexandre Beglov sur les réseaux sociaux. «Les forces de défense aérienne ont abattu 72 engins aériens sans pilote, dont l'un s'est écrasé à Peterhof. Il n'y a eu ni victimes ni dégâts», a-t-il précisé.
Source: AFP
La Russie revendique la prise de la position fortifiée de Kostyantynivka dans l'est de l'Ukraine
Le Kremlin a revendiqué vendredi la prise par l'armée russe de la ville de Kostyantynivka dans l'est de l'Ukraine, position fortifiée des forces de Kiev située sur la route menant vers les dernières grandes villes du Donbass encore sous contrôle ukrainien. «Kostyantynivka a été entièrement prise. La ville est désormais entièrement sous notre contrôle», a affirmé aux journalistes dont ceux de l'AFP le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, annonçant que le président Vladimir Poutine s'était entretenu avec les militaires à ce sujet.
La bataille pour cette cité qui comptait environ 78’000 habitants avant la guerre se déroule depuis fin 2025, lorsque les soldats russes ont commencé à s'infiltrer dans la ville, et constitue actuellement l'effort principal russe sur un front long de plus de 1000 kilomètres. Kostyantynivka est l'un des derniers verrous sur le chemin vers les grandes villes de Kramatorsk et Sloviansk, sous contrôle ukrainien, dont la capture est l'objectif ultime du Kremlin dans le Donbass.
Selon Dmitri Peskov, Vladimir Poutine s'est rendu sur un point de commandement de l'armée russe, où il a écouté le rapport de son état-major et remercié les soldats russes. Selon Dmitri Peskov, les forces russes contrôlent aussi désormais la totalité de la région de Lougansk dans l'est de l'Ukraine, l'une des deux régions qui constituent le Donbass, objectif affiché par Moscou.
Source: AFP
Les soutiens de Kiev s'engagent sur 70 milliards d'euros d'aide militaire Les pays euro
Les pays européens de l'Otan et le Canada vont s'engager, à l'occasion du sommet de l'Alliance qui se tiendra la semaine prochaine à Ankara, à fournir 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2026 comme en 2027. Les pays de l'Otan, sans les Etats-Unis, ont confirmé cet engagement cette semaine, lors des dernières réunions préparatoires à ce sommet de l'Alliance dans la capitale turque, où cette décision sera formellement annoncée, a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques.
«Le sommet de l'Otan sera aussi l'occasion de réaffirmer le soutien en équipements, et le soutien sonnant et trébuchant des alliés à l'Ukraine«, s'est ainsi félicitée vendredi une source proche de la présidence française. Ces 140 milliards sur deux ans comprennent les 60 milliards d'euros d'aide militaire que l'Union européenne s'est engagée à prêter à l'Ukraine en 2026 et 2027, soit 30 milliards chaque année.
Le Canada et les pays européens de l'Otan, dont 23 sont aussi membres de l'UE, vont donc verser de leur côté quelque 40 milliards d'euros, en 2026, et au moins autant en 2027, selon ces sources.
Source: AFP