Le Royaume-Uni sanctionne sept Russes et deux instituts pour leur rôle dans les empoisonnements d'Alexeï Navalny en 2024 et de Dawn Sturgess en 2018. Londres dénonce une menace pour la sécurité mondiale.

Le Royaume-Uni sanctionne sept Russes après la mort de Navalny

Le Royaume-Uni sanctionne sept Russes après la mort de Navalny

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement britannique a annoncé lundi avoir sanctionné sept individus et deux instituts de recherche russes accusés de développer des armes chimiques ayant servi à empoisonner l'opposant russe Alexeï Navalny en 2024, et une ressortissante britannique en 2018.

Les individus et entités visés sont «impliqués dans la recherche, le développement et la production des agents neurotoxiques mortels de type Novitchok et de la toxine létale épibatidine, utilisés (respectivement) dans l'empoisonnement d'Alexeï Navalny et de Dawn Sturgess», indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Royaume-Uni, la Suède, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas ont en février accusé Moscou d'avoir empoisonné l'opposant russe Alexeï Navalny avec une «toxine rare», l'épibatidine. Navalny était mort en février 2024 dans des circonstances troubles en prison.

Une victime collatérale britannique

Dawn Sturgess, une mère de famille britannique de 44 ans, est quant à elle une victime collatérale de l'empoisonnement au Novitchok de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

Les Skripal en avaient réchappé. Dawn Sturgess, elle, était décédée en juillet 2018, après avoir été contaminée avec ce produit neurotoxique en se servant de ce qu'elle pensait être un parfum contenu dans un flacon trouvé par son compagnon dans une poubelle.

L'affaire avait provoqué une crise diplomatique entre les deux pays et des expulsions réciproques de diplomates. «L'utilisation répétée d'armes chimiques par la Russie constitue une violation révoltante du droit international et une menace directe pour la sécurité mondiale», a déclaré la ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper.

Les deux entités visées sont l'institut de recherche SC Signal, et l'institut de recherche de médecine militaire GNIII VM. Les sept individus sanctionnés sont des responsables de ces instituts, selon le Foreign Office. L'annonce a été faite à la veille du sommet de l'OTAN, mardi et mercredi à Ankara, qui devrait être principalement consacré à la guerre en Ukraine.



