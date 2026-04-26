La Corée du Nord et la Russie renforcent leur alliance militaire. Kim Jong-un et des responsables russes se sont engagés à une coopération stratégique, malgré les lourdes sanctions contre Pyongyang.

AFP Agence France-Presse

Le chef de l'armée russe a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un dimanche à Pyongyang, et tous deux ont convenu d'établir une coopération militaire bilatérale «à long terme», a rapporté l'agence de presse russe TASS.

La Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats – ainsi que des missiles et des munitions – pour soutenir la Russie dans sa guerre contre Ukraine. Ils ont été déployés dans la région de Koursk, dans l'ouest de la Russie, pour repousser l'armée ukrainienne qui a occupé la zone pendant près d'un an, d'août 2024 au printemps 2025.

Construire sur une base durable

La Corée du Sud estime qu'environ 2000 Nord-Coréens ont été tués dans cette guerre. En échange, selon les experts, la Corée du Nord reçoit de la Russie une aide financière, des technologies militaires, ainsi que de la nourriture et de l'énergie, ce qui permet à Pyongyang de contourner les lourdes sanctions internationales frappant ses programmes nucléaires interdits.

«Nous avons convenu avec le ministère de la Défense (de Corée du Nord, ndlr) que notre coopération militaire se fasse sur une base durable à long terme», a déclaré le ministre russe de la Défense Andreï Beloussov pendant sa rencontre Kim Jong Un, cité par l'agence TASS. «Cette année promet d'être au moins aussi riche en matière de contacts bilatéraux dans de nombreux domaines», a-t-il aussi estimé.

Libération de Koursk

Le président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, Viatcheslav Volodine, a également remercié dimanche le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour «la libération de Koursk» grâce à l'envoi de troupes pour repousser les Ukrainiens, d'après l'agence TASS.

Une délégation russe était arrivée à Pyongyang samedi pour assister à la cérémonie d'inauguration d'un complexe mémoriel en l'honneur de ceux qui ont été tués en soutenant l'effort de guerre de Moscou contre l'Ukraine. Viatcheslav Volodine a exprimé sa «gratitude» envers «Kim Jong-un, ainsi qu'au peuple coréen pour son soutien fraternel dans la libération de Koursk», selon l'agence TASS.

Traité militaire en 2024

«Les soldats coréens ont combattu épaule contre épaule avec nos soldats et nos officiers, libérant la terre russe des nazis ukrainiens», a-t-il ajouté. En 2024, les deux pays ont signé un traité militaire obligeant chacun des Etats à fournir une assistance militaire «sans délai» en cas d'attaque contre l'autre.

Les soldats nord-coréens auraient reçu l'ordre de se suicider plutôt que d'être faits prisonniers au combat. Seuls deux soldats nord-coréens ont été capturés vivants et sont actuellement détenus par les autorités ukrainiennes. Les deux soldats on