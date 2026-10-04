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L'armée russe sur le déclin?
Quand les chiffres démontent les affirmations de Vladimir Poutine

Le chef du Kremlin affirme que son armée a conquis 1301 kilomètres carrés en Ukraine en septembre. Mais selon l’Institute for the Study of War, les troupes russes auraient au contraire perdu du terrain, signe d’un récit militaire largement déconnecté de la réalité du front.
Publié: il y a 46 minutes
Vladimir Poutine aurait-il menti sciemment?
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Guido Felder

Info ou intox? Vladimir Poutine affirme que les troupes russes ont pris le contrôle de 1301 kilomètres carrés de territoire ukrainien durant le mois de septembre 2026. Cela représenterait, semble-t-il, deux fois et demie les conquêtes enregistrées lors des mois précédents.

Mais les données de l’Institute for the Study of War (ISW) donnent une autre version des faits. D’après les observations de ce groupe de réflexion américain, la Russie aurait au contraire enregistré une perte nette de 80,81 kilomètres carrés le mois passé. En tenant compte des infiltrations temporaires dans des zones non contrôlées, ce recul atteindrait même 175 kilomètres carrés.

L’ISW voit dans les déclarations de Vladimir Poutine un élément d’une campagne ciblée de guerre cognitive. Le récit d’une avancée russe irrésistible viserait, selon les spécialistes, à imposer une réalité militaire fictive afin d’affaiblir la détermination de l’Occident.

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Une «culture du mensonge»

Les experts disent toutefois ignorer si Vladimir Poutine utilise délibérément ces chiffres erronés ou s’ils lui ont été présentés ainsi. Il pourrait aussi accepter, sans vérification, des rapports qui l'arrangent et ne reflètent pas ce qui se passe sur le terrain. L’ISW y voit également le possible effet d’une «culture du mensonge profondément ancrée dans la culture dirigeante russe».

Basé à Washington, l’Institute for the Study of War est un groupe de réflexion américain régulièrement cité par les médias et les décideurs occidentaux pour ses rapports quotidiens détaillés sur la guerre en Ukraine.

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