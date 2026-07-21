Le Premier ministre britannique Andy Burnham a annoncé mardi la suppression de la TVA sur l'électricité des ménages pour l'hiver prochain, une mesure phare en faveur du pouvoir d'achat.

Andy Burnham baisse la TVA sur l'électricité au Royaume-Uni

Andy Burnham baisse la TVA sur l'électricité au Royaume-Uni

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement britannique a annoncé mardi matin la suppression de la TVA sur l'électricité des ménages l'hiver prochain, première mesure en faveur du pouvoir d'achat prise par le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham, après sa prise de fonctions lundi. «J'ai dit que je voulais donner aux gens un peu de répit, et c'est ce que j'annonce à mon deuxième jour comme Premier ministre», a-t-il dit dans un communiqué. La mesure entrera en vigueur le 1er octobre.

Ce geste fiscal devrait diminuer la facture d'un ménage moyen de 45 livres (53 euros) par an, selon les estimations du gouvernement. Elle coûtera 850 millions de livres (1 milliard d'euros) cette année au budget de l'Etat et sera financée par l'abandon d'un projet de carte d'identité numérique.

Burnham avait annoncé, avant sa prise de fonctions, qu'il comptait abandonner ce projet, annoncé en septembre par son prédécesseur Keir Starmer pour lutter contre l'immigration illégale. Mais ce projet avait suscité une forte inquiétude dans un pays longtemps rétif aux contrôles d'identité et où il n'existe pas de carte d'identité. Le gouvernement calcule mardi que l'annulation de cette réforme lui permet de dégager 1,8 milliard de livres (2,1 milliards d'euros).

Hausse des factures

L'autorité de l'énergie du Royaume-Uni (Ofgem) fixe chaque trimestre le plafond des prix de l'énergie, censé prendre en compte les évolutions sur les marchés internationaux et garantir le prix le plus adapté à la fois pour les fournisseurs et les consommateurs. La date de suppression de la taxe, à partir du 1er octobre, correspond à la prochaine révision de ce plafond. Le gouvernement espère avec sa mesure (qui ne concernera pas le gaz) amortir une possible hausse des factures d'énergies avant l'hiver.

Les mesures du nouveau gouvernement sont scrutées de près par les marchés inquiets de voir l'endettement du pays déraper. Mais «toute mesure supplémentaire, y compris concernant le financement de dispositions à plus long terme, sera prise lors de la présentation du budget», a assuré le nouveau gouvernement. «L'ensemble des décisions continueront d'être financées et demeureront conformes aux règles budgétaires», a-t-il affirmé.