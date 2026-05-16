Une baleine à bosse secourue en Allemagne après s'être échouée le 23 mars a été retrouvée morte près de l'île d'Anholt, au Danemark, a annoncé samedi l'Agence danoise de protection de l'environnement.

La triste fin de «Timmy», la baleine sauvée en mer Baltique

La triste fin de «Timmy», la baleine sauvée en mer Baltique

AFP Agence France-Presse

Une baleine à bosse qui avait été secourue en Allemagne il y a deux semaines après s'être échouée, a finalement été retrouvée morte près d'une île danoise, a annoncé samedi l'Agence danoise de protection de l'environnement.

«Il est désormais confirmé que la baleine à bosse échouée près d'Anholt est la même baleine qui s'était auparavant échouée en Allemagne et avait fait l'objet de tentatives de sauvetage», a déclaré Jane Hansen, cheffe de division dans cette agence gouvernementale, dans un communiqué transmis à l'AFP.

La baleine, surnommée «Timmy» par les médias allemands, avait été repérée pour la première fois coincée sur un banc de sable le 23 mars. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle avait finalement été ramenée en mer du Nord sur une barge depuis la baie de Wismar, sur la côte baltique, puis relâchée le 2 mai.