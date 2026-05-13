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Projet de loi soumis par la majorité
Probables élections anticipées en Israël

Le Likoud de Benjamin Netanyahu a déposé une loi pour dissoudre la Knesset, ouvrant la voie à des élections anticipées. Ces dernières ont envisagées d'ici 90 jours.
Publié: 22:22 heures
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Dernière mise à jour: 22:23 heures
Le projet de dissolution pourrait être soumis au vote le 20 mai..
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La majorité soutenant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déposé un projet de loi de dissolution du Parlement ouvrant la voie à des élections anticipées, a annoncé mercredi soir le Likoud, le parti de droite de M. Netanyahu.

«La 25e Knesset sera dissoute avant la fin de son mandat. Les élections (en vue de constituer la prochaine assemblée) auront lieu à la date fixée par la commission de la Knesset, qui ne pourra être inférieure à 90 jours après l'adoption de cette loi», indique le texte du projet diffusé par le Likoud et signé par les chefs des six groupes parlementaires constituant la majorité. Selon des médias israéliens, le projet de dissolution pourrait être soumis au vote le 20 mai. La législature actuelle s'achève le 27 octobre.

L'annonce de la dissolution, à l'initiative du parti de M. Netanyahu, survient alors que celui-ci apparaissait menacé depuis 24 heures d'une implosion de sa majorité du fait du mécontentement des partis ultraorthodoxes lui reprochant de ne pas avoir fait voter comme il leur avait promis une loi qui mettrait à l'abri des obligations militaires les jeunes hommes étudiant dans des yéshivot (écoles talmudiques).

Profitant de ces remous, certains partis d'opposition avaient annoncé mardi leur intention de déposer un projet de loi de dissolution de la Knesset, mais l'annonce du Likoud semble leur couper l'herbe sous le pied en permettant à M. Netanyahu de prendre la main sur le calendrier électoral.


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