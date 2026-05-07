DE
FR

La tension monte à Moscou
Zelensky déconseille d'aller au défilé de la victoire le 9 mai

Volodymyr Zelensky exhorte les dirigeants proches de la Russie à éviter le défilé du 9 mai à Moscou, dénonçant une participation inappropriée face à la guerre en Ukraine.
Publié: il y a 56 minutes
Volodymyr Zelensky exhorte les dirigeants proches de la Russie à éviter le défilé du 9 mai à Moscou.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde jeudi les représentants des pays alliés à la Russie contre toute présence au défilé organisé pour commémorer la victoire de l'URSS dans la Deuxième guerre mondiale le 9 mai à Moscou.

A lire aussi
Acculé et terrifié, Vladimir Poutine risque bien de se ridiculiser
Analyse
Un défilé embarrassant
Acculé et terrifié, Vladimir Poutine risque bien de se ridiculiser
La Russie appelle les ambassades à évacuer Kiev
Commémorations du 9-Mai
La Russie appelle les ambassades à évacuer Kiev

«Nous avons également reçu des messages de certains Etats proches de la Russie, indiquant que leurs représentants prévoyaient de se rendre à Moscou. Une étrange envie (...) par les temps qui courent. Nous ne le recommandons pas», a-t-il mis en garde dans une allocution prononcée en soirée.


Découvrez nos contenus sponsorisés
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus