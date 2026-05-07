AFP Agence France-Presse
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde jeudi les représentants des pays alliés à la Russie contre toute présence au défilé organisé pour commémorer la victoire de l'URSS dans la Deuxième guerre mondiale le 9 mai à Moscou.
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«Nous avons également reçu des messages de certains Etats proches de la Russie, indiquant que leurs représentants prévoyaient de se rendre à Moscou. Une étrange envie (...) par les temps qui courent. Nous ne le recommandons pas», a-t-il mis en garde dans une allocution prononcée en soirée.
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