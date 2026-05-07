Volodymyr Zelensky exhorte les dirigeants proches de la Russie à éviter le défilé du 9 mai à Moscou, dénonçant une participation inappropriée face à la guerre en Ukraine.

Zelensky déconseille d'aller au défilé de la victoire le 9 mai

Zelensky déconseille d'aller au défilé de la victoire le 9 mai

La tension monte à Moscou

AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde jeudi les représentants des pays alliés à la Russie contre toute présence au défilé organisé pour commémorer la victoire de l'URSS dans la Deuxième guerre mondiale le 9 mai à Moscou.

«Nous avons également reçu des messages de certains Etats proches de la Russie, indiquant que leurs représentants prévoyaient de se rendre à Moscou. Une étrange envie (...) par les temps qui courent. Nous ne le recommandons pas», a-t-il mis en garde dans une allocution prononcée en soirée.



