«Ils enlèvent leurs uniformes»
Avec cette nouvelle ruse, les soldats de Poutine espèrent enfin vaincre l'Ukraine

Les troupes russes changent de stratégie à Pokrovsk. Au lieu d'utiliser des chars et de l'infanterie, elles misent désormais sur une nouvelle méthode bien plus rusée. Les Ukrainiens admettent des difficultés... mais ils y voient aussi du bon.
Publié: il y a 9 minutes
Les troupes russes ont changé de stratégie sur le front près de Pokrovsk.
Photo: IMAGO/SNA
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

Depuis des mois, les troupes russes luttent sans grand succès contre les Ukrainiens près de Pokrovsk. Seulement, un récent changement de stratégie pourrait bien leur permettre de remporter la victoire: en effet, les troupes misent désormais sur l'infiltration, au détriment des chars et d'attaques d'infanterie coordonnées, rapporte le média «Bild».

Un officier ukrainien est revenu sur cette nouvelle stratégie auprès du média allemand. Selon lui, les soldats russes «enlèvent leurs uniformes en les remplaçant par des vêtements civils, et ils se mêlent à la population». Pour ne pas se faire remarquer, «ils se font discrets lorsque nos véhicules passent», ajoute le responsable militaire.

Reconnaissance clandestine

Des dizaines d'entre eux parviennent ainsi à passer à travers les lignes de défense ukrainiennes et à rejoindre sans encombre l'arrière-pays. Légèrement armés, ils passent souvent inaperçus. Ils se cachent à 10, 15, voire 20 kilomètres derrière la ligne de front et parviennent facilement à partir en reconnaissance.

Les troupes ukrainiennes ainsi que leurs itinéraires de ravitaillement sont ainsi surveillés de près. Lorsque les soldats russes les débusquent, ils les signalent à leurs camarades.

Une grande attaque trop risquée

Cette stratégie est particulièrement dangereuse pour les Ukrainiens. En effet, grâce aux informations qu'elles parviennent désormais à récolter, les troupes de Vladimir Poutine peuvent plus aisément lancer des attaques ciblées de drones, de bombes planantes ou de l'artillerie. Lorsque ces armes atteignent les zones ciblées, celles-ci sont rasées sans pitié et sans le moindre égard pour les pertes humaines.

Les officiers ukrainiens voient toutefois un aspect positif dans ce changement de stratégie russe. Kiev y voit en effet le signe que la Russie est actuellement incapable de mener une attaque organisée de grande envergure. Et en effet, Moscou n'a maintenant plus d'autre choix que d'innover pour espérer sortir la tête de l'eau.

