Les conditions que Donald Trump pose aux pays de l'OTAN pour que Washington impose de lourdes sanctions à la Russie ne sont pas réalisables. Pourtant, il les maintient, car il joue un double jeu.

La rhétorique guerrière de Moscou s'intensifie. L'ex-président du Kremlin Dmitri Medvedev et son porte-parole Dmitri Peskov menacent l'OTAN après la violation de l'espace aérien polonais par des drones russes la semaine dernière. «L'OTAN est de facto en guerre avec la Russie», a affirmé Dmitri Peskov. Et tandis que l'OTAN est soumise à une forte pression, le président américain Donald Trump remet une nouvelle fois en question l'alliance militaire occidentale.

Trump est un fin roublard. Même s'il veut faire pression sur Vladimir Poutine pour qu'il arrête sa guerre contre l'Ukraine, il veut le faire à ses conditions. Pour que Washington prenne enfin des sanctions plus sévères contre le Kremlin, il exige que les pays de l'OTAN n'achètent plus de pétrole russe et qu'ils imposent à la Chine des droits de douane très élevés. Pourtant, le milliardaire républicain sait pertinemment que la mise en œuvre de ces exigences de manière unifiées est impossible. Alors pourquoi l'exige-t-il tout de même? Parce que derrière ces sanctions se cachent d'autres intentions.

Dimanche, Donald Trump a publié ses conditions sur son réseau Truth Social dans une lettre adressée «à tous les pays de l'OTAN du monde». Il exige des droits de douane élevés contre les partenaires commerciaux de Moscou.

La question du pétrole russe

Le président américain veut sanctionner la Russie, car ses efforts pour mettre un terme à la guerre en Ukraine n'ont pas porté leurs fruits. Pourtant, lors de sa campagne électorale, il avait affirmé qu'il n'aurait besoin que de «24 heures» pour stopper les attaques. Huit mois plus tard, Vladimir Poutine ne semble pas vouloir signer un traité de paix. Trump a mis longtemps à réaliser que le président russe utilisait les négociations comme une tactique pour faire durer les choses et non comme un signe de bonne volonté pour trouver un accord pacifique.

Mais certains pays de l'OTAN sont toujours très dépendants du pétrole russe. Chaque année, la Hongrie, la Slovaquie et la Turquie injectent des milliards dans la machine de guerre russe. Même si l'UE a décrété une interdiction d'importer des matières premières russes, la Hongrie et la Slovaquie – deux pays membres – font exception puisqu'ils s'approvisionnent en pétrole par des pipelines. Les conditions de Trump sont donc difficilement réalisables. Et il sait pertinemment que ces trois pays, qui ont de bons rapports avec le Kremlin, ne voudront ou ne pourront pas cesser de s'approvisionner en Russie.

Le deuxième élément demandé par le président américain ne parait pas réalisable non plus. En effet, les droits de douane contre Pékin peuvent difficilement être augmentés. L'Europe est fortement dépendante du commerce avec la Chine, encore plus depuis que Trump a augmenté les taxes sur les produits européens. Une guerre commerciale affecterait massivement l'industrie et les exportations européennes. Quel est donc l'objectif de Trump avec ces exigences? Il veut faire d'une pierre trois coups.

Les trois objectifs de Trump

1 Eviter d'imposer des sanctions

La Maison Blanche évoque depuis longtemps des sanctions pour provoquer «l'effondrement total» de l'économie russe. Mais, même s'il s'agace de l'entêtement de Vladimir Poutine, Trump admire son homologue russe. Le milliardaire républicain aimerait bien agir comme bon lui semble lui aussi. Jusqu'à présent, il a toujours évité d'imposer des sanctions plus sévères contre la Russie. Il a désormais une «excuse» pour ne pas le faire.

2 Se décharger de ses responsabilités

Si ses conditions ne sont pas remplies, Trump peut rejeter la faute sur l'Europe de l'échec des négociations de paix. Il dira qu'il s'est efforcé d'obtenir la paix, mais qu'il n'a pas trouvé de soutien.

3 Créer des tensions entre l'UE et l'OTAN

Sous la présidence de Trump, l'Europe est devenue l'ennemie de l'Amérique. Le président américain est également très critique envers l'OTAN et il sait que ses conditions diviseront encore plus les pays de l'UE et l'Alliance. La Hongrie et la Slovaquie bloquent depuis toujours les sanctions renforcées contre la Russie. L'Allemagne et la France ne veulent pas d'une guerre commerciale avec la Chine. Ces différentes positions créent des querelles entre les alliés.

Son ennemi, la Chine

La tactique de Trump lui permettra d'atteindre ses objectifs, car les pays membres de l'OTAN ne pourront jamais se résoudre à arrêter d'importer du pétrole russe, ni à imposer des droits de douane plus élevés à la Chine. La stratégie du président américain montre que son grand ennemi n'est pas Moscou, mais Pékin et qu'il est prêt à mettre en péril l'unité de l'OTAN pour ses propres intérêts.