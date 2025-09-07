Suite à une attaque aérienne massive de la Russie sur l'Ukraine, Donald Trump envisage de nouvelles sanctions. Le président américain se dit prêt à augmenter la pression, appelant les Européens à suivre.

Trump et Poutine se sont rencontrés en août en Alaska. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Donald Trump déclaré dimanche qu'il envisageait de nouvelles sanctions contre la Russie, au lendemain d'une importante attaque aérienne sur l'Ukraine, sans précédent par son ampleur. Interrogé à la Maison Blanche par un journaliste sur le fait de savoir s'il était prêt à lancer une nouvelle phase de sanctions contre la Russie, le président américain a répondu «oui, je le suis».

Dans le nuit de samedi à dimanche, la Russie a tiré 810 drones et 13 missiles sur l'Ukraine, dont respectivement 747 et quatre ont été interceptés, selon l'armée de l'air ukrainienne. Il s'agit de l'attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre. Elle a fait au moins cinq morts et endommagé pour le première fois le bâtiment où siège le gouvernement, à Kiev.

«Très mécontent» des achats de pétrole russe dans l'UE

Dimanche matin, le ministre américain des Finances Scott Bessent a assuré que les Etats-Unis étaient «prêts à faire monter la pression» sur la Russie, appelant les Européens à faire de même. Donald Trump a notamment menacé de s'en prendre aux pays qui achètent des hydrocarbures à la Russie afin de saper le financement de son effort de guerre, et a déjà frappé l'Inde de surtaxes douanières importantes pour ce motif.

Le président américain est «très mécontent» des achats de pétrole russe par des pays de l'UE, a par ailleurs affirmé Volodymyr Zelensky jeudi. «SI les Etats-Unis et l'UE peuvent se mettre d'accord sur davantage de sanctions, sur des droits de douanes sur les pays qui achètent le pétrole russe, l'économie russe va s'effondrer. Et cela va mener le président Poutine à la table des négociations», a insisté Scott Bessent dimanche.

Zelensky compte sur une «réponse forte» des Etats-Unis

Le président Volodymyr Zelensky a dit dimanche compter sur une «réponse forte» des Etats-Unis après l'attaque aérienne russe d'une ampleur inédite qui a visé l'Ukraine au cours de la nuit, faisant au moins cinq morts.

«Il est important que les partenaires réagissent de manière globale à cette attaque (...) Nous comptons sur une réponse forte de la part des Etats-Unis», a déclaré M. Zelensky dans son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux.