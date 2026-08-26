La Corée du Sud a mobilisé des chasseurs mardi après l'entrée d'avions militaires russes dans sa zone de défense aérienne au-dessus de la mer du Japon. Aucun espace aérien n'a été violé, a précisé Séoul.

Séoul dégaine ses avions de chasse après une incursion russe dans son espace de défense

Séoul dégaine ses avions de chasse après une incursion russe dans son espace de défense

AFP Agence France-Presse

La Corée du Sud a indiqué mercredi avoir fait décoller la veille des avions de chasse après l'entrée de plusieurs appareils militaires russes dans sa zone de défense aérienne. Le ministère de la Défense a toutefois précisé qu'ils n'avaient pas violé l'espace aérien du pays. «L'armée sud-coréenne a détecté les appareils russes après qu'ils sont entrés dans la zone et a déployé des chasseurs de l'armée de l'air pour parer à toute éventualité», a expliqué le ministère dans un communiqué.

Pas une première fois

Les avions russes sont entrés puis sortis de la zone d'identification de défense aérienne (ZIDA) sud-coréenne au-dessus de la mer du Japon, selon cette source.

Il s'agit d'une zone tampon, différente de l'espace aérien souverain d'un pays, où les appareils étrangers sont tenus de s'identifier pour des raisons de sécurité. Les aéronefs militaires préviennent normalement les pays concernés avant de pénétrer leur ZIDA, même si ce n'est pas une obligation légale.

En juin, un incident similaire s'était produit, avec plus de dix appareils militaires chinois et russes entrés dans la ZIDA de la Corée du Sud. Séoul avait protesté auprès de Moscou et Pékin, en leur demandant d'éviter que ces faits ne se reproduisent.