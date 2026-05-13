La Russie a lancé au moins «800 drones» sur l'Ukraine, tuant six personnes, selon Zelensky

La Russie a lancé au moins «800 drones» sur l'Ukraine mercredi, faisant au moins six morts, a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, accusant Moscou d'attaques menées délibérément le jour de l'arrivée en Chine du président américain Donald Trump.

Ces frappes de drones russes, qui ont également fait plusieurs blessés à travers l'Ukraine, illustrent l'intensification des bombardements en pleine journée et dans des régions parfois très éloignées du front.

«On ne peut certainement pas qualifier de coïncidence le fait que l'une des attaques russes les plus massives et les plus longues contre l'Ukraine ait lieu précisément au moment où le président des Etats-Unis est arrivé en visite en Chine – une visite dont on attend beaucoup», a déclaré Zelensky. Il a appelé une nouvelle fois les pays alliés de l'Ukraine à «exercer une réelle pression» sur Moscou pour que ces frappes prennent fin, dans un message sur les réseaux sociaux.

Source: AFP