L'ultimatum de Trump contre Poutine expire ce vendredi. Mais aucun cessez-le-feu n'est prévue en Ukraine pour le moment. Poutine a réussi à berner le président américain avant ses pourparlers de paix. Analyse.

L'ultimatum prend fin, Poutine réussit à berner Trump avec ses pourparlers de paix

Ils se sont bien entendus pendant un certain temps: Donald Trump et Vladimir Poutine à Helsinki en 2018. Photo: AFP

Guido Felder

Après les droits de douane de Donald Trump, c'est au tour de Vladimir Poutine de faire sa loi. L'ultimatum du président américain lancé au chef du Kremlin pour un cessez-le-feu en Ukraine expire aujourd'hui, mais les combats continuent. Donald Trump a menacé Vladimir Poutine de lourdes sanctions, même contre ses partenaires commerciaux, s'il ne faisait pas taire les armes, mais en vain. Une fois de plus, le président russe a réussi à faire tourner en bourrique le chef de la Maison Blanche.

Vladimir Poutine nous ressort de belles promesses, comme de mener de nouvelles discussions pour un cessez-le-feu. Sa rencontre avec Trump, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine aux Emirats arabes unis, semblait prometteuse. Donald Trump voulait même que le président ukrainien Volodymyr Zelensky soit présent, ce qui lui aurait permis de rencontrer Vladimir Poutine pour la première fois depuis le début de la guerre, mais en fin de compte, il n'a pas été invité.

Une fois de plus, Donald Trump et Vladimir Poutine réfléchiront donc seuls à une solution en Ukraine. Pour ne rien arranger, le chef du Kremlin a déjà affirmé qu'il ne rendrait pas les territoires conquis.

Trump menace d'imposer des droits de douane

Comment le président américain va réagir? Il est peu probable qu'il mette à exécution ses menaces de droits de douane punitifs contre la Russie et ses partenaires commerciaux. Donald Trump a mentionné des tarifs à 100%, le sénateur républicain Lindsey Graham et nombre de ses collègues exigent même 500%. La Chine et l'Inde seraient les premières concernées, ces deux pays étant de gros acheteurs de pétrole russe.

Le président russe sait exactement comment berner Donald Trump. «Il a compris comment jouer avec le narcissisme du président américain», explique Ulrich Schmid, expert de la Russie à l'université de Saint-Gall. De plus, Donald Trump admire la politique autoritaire de Vladimir Poutine et sa position incontestée dans le pays. «C'est ce que le président américain souhaite pour lui-même», estime Ulrich Schmid.

D'un autre côté, le comportement de Donald Trump montre qu'il a peu d'intérêts à soutenir totalement l'Ukraine. «Il semble toujours chercher des moyens d'éviter des sanctions contre la Russie», explique Philipp Adorf, spécialiste des Etats-Unis à l'université de Bonn. Le président américain souhaite éviter autant que possible une escalade pour marquer l'Histoire en pacificateur.

Un point de plus pour Poutine

Mais comment Donald Trump réagira-t-il si Vladimir Poutine n'accepte toujours pas de cessez-le-feu? Jusqu'à présent, il s'est contenté d'un «nous verrons ce qu'il a à dire, c'est à lui de décider». Des droits de douane punitifs contre la Russie seraient certes faciles à mettre en œuvre, mais ne seraient pas contraignants, car le volume d'échanges entre les deux pays est trop faible. Des droits de douane secondaires contre les partenaires commerciaux de la Russie seraient aussi possibles mais selon Ulrich Schmid, difficiles à mettre en œuvre.

La réaction de Trump est difficile à anticiper. «Il revient sans cesse sur ses propres déclaration», reconnait Philipp Adorf. Une chose est sûre: Vladimir Poutine sait comment le berner.