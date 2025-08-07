Une rencontre Trump-Poutine prévue «dans les prochains jours», selon le Kremlin
Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est prévue «dans les prochains jours», et les préparatifs de ce sommet ont déjà commencé, a indiqué jeudi le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, cité par les agences d'Etat russes.
«A la suggestion de la partie américaine, un accord de principe a été conclu pour organiser un sommet bilatéral dans les prochains jours», a déclaré Iouri Ouchakov, ajoutant que la Russie n'avait en revanche pas répondu à l'idée américaine d'une rencontre à trois entre Trump, Poutine et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.
Poutine a affirmé que sa rencontre avec Trump pourrait avoir lieu aux Emirats arabes unis. «Nous avons beaucoup d'amis qui sont prêts à nous aider à organiser ce type d'événements. L'un d'entre eux est le président des Emirats arabes unis. Je pense que nous déciderons, mais ce serait l'un des endroits appropriés», a déclaré Vladimir Poutine devant des journalistes, aux côtés du président émirati, Mohammed ben Zayed, qu'il recevait au Kremlin.
Source: AFP
Le lieu de la rencontre entre Trump et Poutine aurait été arrêté
Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine devraient se rencontrer pour la première fois la semaine prochaine afin de discuter de la fin de la guerre en Ukraine. Les deux parties ont déclaré que le moment était venu pour un tel sommet.
Signe de cette éventualité devient de plus en plus sérieuse: les deux chefs d'Etat seraient tombés d'accord sur un lieu de rencontre. C'est ce qu'a déclaré jeudi à la presse new-yorkaise l'ambassadeur adjoint de Russie auprès de l'ONU, Dmitri Polianski: « D'après ce que j'ai entendu, ils (ndlr: Poutine et Trump) se sont mis d'accord sur un endroit qu'ils ne souhaitent pas divulguer.»
Iouri Ouchakov, proche conseiller de Poutine sur les questions de politique étrangère, s'est fendu d'une déclaration similaire.
Le chef du Kremlin a pour sa part déclarait que la Russie comptait plusieurs pays amis prêts à accueillir le sommet, parmi lesquels les Emirats Arabes Unis. Ces derniers semblent pour l'heure en pole position.
Source: AFP
Les conditions pour une rencontre avec Zelensky ne sont pas réunies, dit Poutine
Le président russe Vladimir Poutine a estimé jeudi que les «conditions» pour une rencontre en face-à-face avec Volodymyr Zelensky n'étaient pas réunies, alors que son homologue ukrainien insiste pour un tel sommet.
«Je n'ai rien contre dans l'ensemble, c'est possible, mais certaines conditions doivent être réunies pour cela. Or, malheureusement, nous sommes encore loin de ces conditions», a déclaré Poutine, cité par les agences de presse russes.
Source: AFP
L'Europe «doit participer» aux négociations de paix entre Kiev et Moscou, selon Zelensky
L'Europe «doit participer» aux négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, a affirmé jeudi le président Volodymyr Zelensky, alors que Donald Trump et Vladimir Poutine devaient se rencontrer dans les «prochains jours» selon le Kremlin.
«La guerre se déroule en Europe et l'Ukraine fait partie intégrante de l'Europe (...) L'Europe doit donc participer au processus» en vue de mettre fin à la guerre qui se poursuit depuis 2022, a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Zelensky réitère son appel pour une rencontre en face-à-face avec Poutine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau estimé jeudi qu'une rencontre en face-à-face avec son homologue russe Vladimir Poutine constituait une «priorité très claire», au lendemain d'une visite de l'émissaire américain à Moscou.
«Nous avons répété en Ukraine à plusieurs reprises que la recherche de véritables solutions peut être réellement efficace au niveau des dirigeants», a indiqué Zelensky sur X.
Source: AFP
Trump juge possible une réunion «très bientôt» avec Poutine et Zelensky
Donald Trump a jugé mercredi qu'il y avait «une bonne chance qu'il y ait une réunion très bientôt» avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sans donner de précisions de date ou de lieu.
Le président américain n'a toutefois pas voulu s'étendre sur la probabilité d'un accord mettant fin à la guerre en Ukraine, ajoutant:«"Celui-là m'a déjà déçu dans le passé», dans une référence apparente à son homologue russe.
Source: AFP
Il y a «encore beaucoup de travail» avant une rencontre Trump-Poutine
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a affirmé mercredi qu'il y avait «encore beaucoup de travail» avant une éventuelle rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Aujourd'hui a été une bonne journée, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Il reste de nombreux obstacles à surmonter, et nous espérons y parvenir au cours des prochains jours et des prochaines heures, semaines peut-être», a-t-il déclaré sur la chaîne Fox Business, alors que le président américain s'est dit «ouvert» à une telle rencontre avec Vladimir Poutine, ainsi qu'avec Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
Trump prêt à rencontrer Poutine, potentiellement dès la semaine prochaine
Dans une soudaine accélération diplomatique autour de la guerre en Ukraine, Donald Trump s'est dit mercredi «ouvert» à une rencontre avec Vladimir Poutine, potentiellement dès la semaine prochaine, ainsi qu'avec Volodymyr Zelensky.
Dans la foulée d'une visite qualifiée de «productive» de son émissaire spécial à Moscou, le président américain a dit mercredi à plusieurs dirigeants européens vouloir rencontrer son homologue russe en personne, peut-être dès la semaine prochaine, et organiser ensuite une réunion à trois avec le président ukrainien, rapportent le New York Times et CNN.
Donald Trump est «ouvert à une rencontre à la fois avec le président (russe Vladimir) Poutine et avec le président Zelensky», a déclaré mercredi sa porte-parole, Karoline Leavitt, interrogée sur ces informations. Elle a précisé que «les Russes (avaient) fait part de leur désir de rencontrer» le président américain, dans un contexte qui s'est nettement tendu récemment entre Moscou et Washington.
Ce regain d'activité diplomatique fait suite à une rencontre mercredi de Steve Witkoff avec Vladimir Poutine, à deux jours de l'expiration d'un ultimatum des Etats-Unis à la Russie, sommée de mettre fin au conflit en Ukraine.
Source: AFP
Zelensky dit avoir discuté au téléphone avec Trump, après la visite de l'émissaire américain à Moscou
Le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi avoir parlé au téléphone avec Donald Trump, quelques heures après une visite en Russie de l'émissaire du président américain, qui s'est entretenu au Kremlin avec Vladimir Poutine.
«J'ai eu une conversation avec le président Trump. Cette conversation a eu lieu après la visite à Moscou du représentant du président Trump, Steve Witkoff», a déclaré Zelensky sur Telegram, précisant que «des dirigeants européens ont assisté» à cet échange, sans préciser lesquels.
Source: AFP
Trump maintient son projet de sanctions après l'échange «productif» de son émissaire avec Poutine
Donald Trump a assuré sur son réseau Truth Social que la rencontre mercredi de son émissaire spécial Steve Witkoff avec Vladimir Poutine avait été «très productive» et que de «grands progrès» avaient été faits.
Un haut responsable américain a toutefois précisé que les Etats-Unis prévoyaient toujours de mettre en place vendredi des sanctions secondaires, c'est-à-dire visant les pays qui se fournissent auprès de la Russie, en particulier en pétrole et en armement.
Le Kremlin a de son côté qualifié d'«utiles et constructives» les discussions mercredi à Moscou entre l'émissaire de Donald Trump et le président russe, à deux jours de l'expiration de l'ultimatum américain visant à mettre fin au conflit en Ukraine.
Le locataire de la Maison Blanche, qui s'était beaucoup rapproché de Vladimir Poutine après son retour au pouvoir en janvier, fait montre désormais d'une frustration grandissante face à la Russie.
Source: AFP
Poutine reçoit l'émissaire de Trump au Kremlin
L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, a été reçu mercredi à Moscou par le président russe Vladimir Poutine, quelques jours avant l'expiration de l'ultimatum posé par le président américain pour que la Russie arrête son offensive en Ukraine.
Le dirigeant russe et l'émissaire américain se sont serré chaleureusement la main, d'un air souriant, au début de leur rencontre dans une somptueuse salle du Kremlin, selon les images diffusées par le service de presse de la présidence russe.
A son arrivée à Moscou, Steve Witkoff a déjà été accueilli par le représentant spécial du président Kirill Dmitriev, selon l'agence officielle russe Tass.
Source: AFP