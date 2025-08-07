07.08.2025, 10:21 heures

Une rencontre Trump-Poutine prévue «dans les prochains jours», selon le Kremlin

Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est prévue «dans les prochains jours», et les préparatifs de ce sommet ont déjà commencé, a indiqué jeudi le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, cité par les agences d'Etat russes.

«A la suggestion de la partie américaine, un accord de principe a été conclu pour organiser un sommet bilatéral dans les prochains jours», a déclaré Iouri Ouchakov, ajoutant que la Russie n'avait en revanche pas répondu à l'idée américaine d'une rencontre à trois entre Trump, Poutine et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.

Poutine a affirmé que sa rencontre avec Trump pourrait avoir lieu aux Emirats arabes unis. «Nous avons beaucoup d'amis qui sont prêts à nous aider à organiser ce type d'événements. L'un d'entre eux est le président des Emirats arabes unis. Je pense que nous déciderons, mais ce serait l'un des endroits appropriés», a déclaré Vladimir Poutine devant des journalistes, aux côtés du président émirati, Mohammed ben Zayed, qu'il recevait au Kremlin.

Source: AFP