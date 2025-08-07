Trump vire les Européens de sa future rencontre avec Poutine

Le rendez-vous est confirmé pour les prochains jours. Donald Trump rencontrera bientôt Vladimir Poutine. Il l'avait annoncé lors d'un appel téléphonique avec les dirigeants européens, dont Volodymyr Zelensky.

1/5 En 2017, Donald Trump et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés à Danang, au Vietnam, lors du sommet de l'APEC. Photo: imago/ZUMA Press

Richard Werly Journaliste Blick

Ils sont prévenus. Ils ne seront en aucun cas associés à la future rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, à laquelle pourrait se joindre Volodymyr Zelensky. C’est le président des Etats-Unis qui l’a dit lui-même aux dirigeants européens, joints au téléphone ce mercredi 6 août, selon le «New York Times». Sa rencontre avec son homologue russe s'annonce imminente après la confirmation du Kremlin ce jeudi 7 août. Et une chose est déjà sure: les Européens resteront hors-jeu, alors qu’ils fournissent l'essentiel de l'aide humanitaire et économique à l'Ukraine, en plus de payer la facture des armes américaines envoyées à ce pays. Un chèque de 500 millions de dollars vient d'être ainsi signé par les Pays-Bas.

«Donald Trump a dévoilé ses intentions lors d’un appel téléphonique avec les dirigeants européens, dont Volodymyr Zelensky, ont indiqué des sources proches du locataire de la Maison Blanche au quotidien américain. Ces réunions ne concerneraient que ces trois hommes et n’incluraient pas leurs homologues européens.» L'annonce de la prochaine rencontre Trump Poutine prouve que la 5e visite de Steve Witkoff au Kremlin mercredi a porté ses fruits. L'ex-promoteur a de nouveau rencontré Vladimir Poutine pendant trois heures, pour enfin accoucher d’un résultat.

L’Inde punie à 25%

Simultanément, la Maison Blanche a publié «l’Executive order» signé par Trump à propos des tarifs infligés à l’Inde, l’un des principaux acheteurs de pétrole russe. Ce pays, dont les Etats-Unis constituent le premier marché d’exportation, devra acquitter 25% de plus de droits de douane, après les 25% déjà actés. Soit 50% s’il n’arrête pas de se fournir en hydrocarbures en Russie, via la fameuse flotte fantôme de pétroliers affrétés par des intermédiaires pour détourner le blocus commercial du pays.

Au bout du fil lors de l’échange téléphonique se trouvaient, entre autres, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président finlandais Alexander Stubb, le chancelier allemand Friedrich Merz et le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte. Aucune mention n’est faite en revanche du président français Emmanuel Macron, connu pour être le premier supporter d’une possible intervention militaire européenne en Ukraine pour y constituer une force de «réassurance» d’un possible accord de paix. Pour le moment, l'hypothèse envisagée est celle d'un arrêt des frappes aériennes, et d'un cessez-le-feu qui ne serait pas garanti internationalement.

Européens assommés

Pour les Européens, assommés par l’accord commercial conclu avec les Etats-Unis et supposé entrer en vigueur ce jeudi 7 août, il s’agirait d’un nouveau coup de massue. Après les 15% de droits de douane unilatéraux, l’affront d’une marginalisation diplomatique pour le règlement d’un conflit qu’ils considèrent comme existentiel pour la sécurité du continent.

«Une simple rencontre entre Trump et Poutine représente en quelque sorte une victoire pour Moscou. Depuis l’invasion de l’Ukraine, Poutine a été largement isolé par les dirigeants de l’OTAN, qui ont refusé de traiter directement avec lui jusqu’à ce que M. Trump entame des conversations téléphoniques avec le dirigeant russe après son entrée en fonction. Mais ce plan reflète la conviction profonde de M. Trump que son pouvoir de persuasion, en particulier lors d’une rencontre en personne, est le seul moyen de conclure un accord», précise le «New York Times».

Où se tiendrait le rendez-vous?

Le rendez-vous Trump-Poutine-Zelensky est donc imminente. Où aurait lieu cette rencontre? Avec quel agenda et quelle portée? Tout cela est flou. La possibilité d’un sommet en Arabie saoudite, initialement évoquée, ne semble plus sur la table. Personne ne parle d’une rencontre à Genève, où Joe Biden et Vladimir Poutine s’étaient vus le 16 juin 2021. La Turquie demeure bien sûr une éventualité.

Une autre option serait une rencontre en Chine, pays avec lequel les Etats-Unis négocient encore leur futur accord commercial, avec comme date butoir le 12 août. Le calendrier fournit deux opportunités prochaines pour un tel rendez-vous: le 80e anniversaire de la capitulation du Japon le 15 août 1945, sur le croiseur Missouri dans la baie de Tokyo; et le sommet de l’Organisation de coopération économique de Shanghai (dont la Russie et la Chine sont membres) qui se tiendra à Tianjin les 31 août et 1er septembre.