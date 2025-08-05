Pour satisfaire Trump, Apple annonce des investissements massifs aux Etats-Unis

Le géant de la tech Apple a promis mercredi 100 milliards de dollars d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis lors d'un événement à la Maison Blanche aux côtés du président américain qui espère que des iPhone finiront par être fabriqués dans le pays.

«Nous nous engageons à 100 milliards d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis, portant le total de nos investissements dans le pays à 600 milliards sur quatre ans» a déclaré le patron du groupe californien, Tim Cook, depuis le Bureau ovale.

Le patron d'Apple Tim Cook (centre) a rencontré Donald Trump et son vice-président J.D Vance à la Maison Blanche. Photo: AFP

Il a aussi annoncé le lancement d'un programme visant à fabriquer, aux Etats-Unis, des «composants stratégiques présents dans les produits Apple partout dans le monde». «Déjà cette année, les industriels américains sont en passe de fabriquer 19 milliards de puces pour Apple dans 24 usines réparties dans douze Etats», a poursuivi Tim Cook, ajoutant que les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) seraient aussi accrus.

«Nous allons continuer à investir ici en Amérique. Nous allons continuer à embaucher en Amérique», a-t-il lancé devant le président Donald Trump. Depuis son retour au pouvoir, ce dernier relève significativement les droits de douane sur les produits entrant aux Etats-Unis, notamment pour pousser les industriels à rester ou revenir aux Etats-Unis.

Source: AFP