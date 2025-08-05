Trump annonce des droits de douane de 100% sur les puces et semi-conducteurs
Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu'il comptait imposer 100% de droits de douane sur les «puces et semi-conducteurs», sans préciser, pour l'instant, la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe douanière.
«Nous allons mettre d'importants droits de douane sur les puces et semi-conducteurs», a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche, «autour de 100%. Mais c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui les fabriquent aux Etats-Unis».
Source: AFP
Pour satisfaire Trump, Apple annonce des investissements massifs aux Etats-Unis
Le géant de la tech Apple a promis mercredi 100 milliards de dollars d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis lors d'un événement à la Maison Blanche aux côtés du président américain qui espère que des iPhone finiront par être fabriqués dans le pays.
«Nous nous engageons à 100 milliards d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis, portant le total de nos investissements dans le pays à 600 milliards sur quatre ans» a déclaré le patron du groupe californien, Tim Cook, depuis le Bureau ovale.
Il a aussi annoncé le lancement d'un programme visant à fabriquer, aux Etats-Unis, des «composants stratégiques présents dans les produits Apple partout dans le monde». «Déjà cette année, les industriels américains sont en passe de fabriquer 19 milliards de puces pour Apple dans 24 usines réparties dans douze Etats», a poursuivi Tim Cook, ajoutant que les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) seraient aussi accrus.
«Nous allons continuer à investir ici en Amérique. Nous allons continuer à embaucher en Amérique», a-t-il lancé devant le président Donald Trump. Depuis son retour au pouvoir, ce dernier relève significativement les droits de douane sur les produits entrant aux Etats-Unis, notamment pour pousser les industriels à rester ou revenir aux Etats-Unis.
Source: AFP
Les Bourses mondiales en hausse prudente avant l'entrée en vigueur des surtaxes américaines
Les marchés boursiers mondiaux ont progressé mercredi, les résultats d'entreprises insufflant un optimisme prudent à quelques heures de la mise en place des nouveaux droits de douane américains.
En Europe, la Bourse de Paris a gagné 0,18%, Londres a avancé de 0,24% et Francfort s'est octroyée 0,33%. A Wall Street, le Dow Jones a pris 0,18%, l'indice Nasdaq 1,21% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,73%.
Sur la place américaine, le géant de la tech Apple (+5,09% à 213,25 dollars) a été au centre de l'attention après l'annonce, via des informations de presse et confirmée auprès de l'AFP par un haut responsable de la Maison Blanche, que l'entreprise allait augmenter de 100 milliards de dollars ses investissements prévus aux Etats-Unis.
Après avoir passé la majeure partie de la séance dans le vert, les cours du pétrole ont finalement reculé mercredi. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a reculé de 1,11% à 66,89 dollars, son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, a lui lâché 1,24% à 64,35 dollars.
Source: AFP
Le Brésil saisit l'OMC contre la surtaxe douanière de Trump
Le Brésil a saisi mercredi l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour contester la surtaxe douanière punitive imposée par l'administration du président américain Donald Trump, ont indiqué à l'AFP deux sources gouvernementales brésiliennes.
Il s'agit de la première mesure prise par le gouvernement du président Luiz Inacio Lula da Silva depuis l'entrée en vigueur mercredi des droits de douane de 50% sur de nombreux produits brésiliens exportés vers les Etats-Unis.
Source: AFP
L'Inde juge la hausse des droits de douane américains «extrêmement regrettable»
Le ministère indien des Affaires étrangères a qualifié «d'extrêmement regrettable» mercredi la décision américaine d'ajouter des droits de douane à l'Inde à cause de ses achats de pétrole russe, en la jugeant «injuste, injustifiée et déraisonnable».
«Nos importations sont basées sur des critères de marché et ont pour objectif global d'assurer la sécurité énergétique des 1,4 milliard d'habitants de l'Inde», souligne le ministère dans un communiqué.
«Il est donc extrêmement regrettable que les Etats-Unis choisissent d'imposer des droits de douane supplémentaires à l'Inde pour des actions que plusieurs autres pays prennent également dans leur propre intérêt national».
Source: AFP
Trump annonce des droits de douane supplémente sur l'Inde
Le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret ajoutant 25% de droits de douane sur les produits indiens, «en réponse à l'achat continu de pétrole russe», une source de revenus essentielle pour Moscou, a annoncé la Maison Blanche sur un de ses comptes X.
Cette nouvelle surtaxe vient s'ajouter à celle de 25% qui doit entrer en vigueur jeudi, en même temps que les droits de douane que Trump présente comme «réciproques», et ne sera effective que dans 21 jours, selon le décret. Elle ne s'appliquera pas sur un certain nombre de produits, ce qui vient en réduire sensiblement la portée.
Source: AFP
La surtaxe américaine sur les produits pharmaceutiques pourrait atteindre 250%, selon Trump
Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que la surtaxe qu'il compte imposer sur les produits pharmaceutiques entrant aux Etats-Unis pourrait d'abord être «basse» avant de grimper jusqu'à 250%.
«Nous allons, d'abord, mettre un droit de douane bas sur les produits pharmaceutiques, mais, dans un an, un an et demi maximum, cela sera 150% et ensuite ce sera 250% parce qu'on veut des médicaments fabriqués dans notre pays», a déclaré le chef de l'Etat dans une interview à la chaîne de télévision CNBC.
Source: AFP
Trump menace d'augmenter les droits de douane sur l'Inde «dans les prochaines 24 heures»
Le président américain Donald Trump a menacé mardi d'augmenter «dans les prochaines 24 heures» les droits de douane sur l'Inde, pays auquel il reproche d'acheter du pétrole russe.
«L'Inde n'a pas été un bon partenaire commercial, car elle fait beaucoup d'affaires avec nous, mais nous n'en faisons pas avec elle. Donc nous nous sommes mis d'accord sur 25% mais je pense que je vais augmenter ce chiffre de manière significative dans les prochaines 24 heures, car ils achètent du pétrole russe» a dit le président américain dans un entretien avec la chaîne CNBC.
Source: AFP
L'UE suspend ses mesures de riposte après l'accord commercial noué avec Trump
Bruxelles a annoncé mardi suspendre ses représailles aux droits de douane de Donald Trump, en raison de l'accord commercial noué entre les Etats-Unis et l'UE.
Au cours des derniers mois, la Commission avait préparé une liste de produits américains qui seraient taxés si les Etats-Unis et l'UE ne parvenaient pas à un accord. Cette liste comprenait 93 milliards d'euros de marchandises: soja, avions, voitures, etc.
Après des mois de négociations très âpres, Bruxelles et Washington ont scellé fin juillet un accord commercial basé sur des droits de douane de 15% sur les produits européens qui arrivent aux Etats-Unis.
«La Commission a adopté aujourd'hui la procédure juridique nécessaire pour suspendre la mise en oeuvre de nos contremesures européennes», a déclaré mardi un porte-parole de l'exécutif européen, Olof Gill.
L'Union européenne n'a toutefois pas exclu de réactiver ces mesures de riposte si jamais le bras de fer commercial avec l'administration Trump venait à connaître de nouveaux rebondissements. «Nous remettons (ces mesures) au congélateur mais nous pouvons toujours les ressortir», a expliqué un responsable européen sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
L'Inde considère «injustifiées» les réactions des Etats-Unis et de l'UE concernant ses achats de pétrole russe
Le ministère indien des Affaires étrangères a considéré lundi «injustifiées» les réactions des Etats-Unis et de l'Union européenne (UE) concernant ses achats de pétrole russe et promis de réagir pour préserver les intérêts de son pays.
«Cibler l'Inde est injustifié et déraisonnable», a indiqué le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal, dans un communiqué. «Comme toutes les économies de premier plan, l'Inde va prendre les mesures nécessaires pour préserver ses intérêts nationaux et sa sécurité économique», a-t-il ajouté.
Dans son communiqué, la diplomatie indienne a fait valoir lundi qu'elle «avait commencé à importer de Russie parce que les approvisionnements traditionnels avaient été détournés vers l'Europe après le déclenchement du conflit».
Une nécessité nationale vitale
New Delhi a souligné qu'à l'époque Washington avait «activement encouragé ces importations par l'Inde afin de renforcer la stabilité des marchés énergétiques mondiaux». Elle dénonce ce qu'elle qualifie de double jeu de l'UE et des États-Unis dans leurs relations commerciales avec Moscou.
«Il est révélateur que les pays qui critiquent l'Inde se livrent eux-mêmes au commerce avec la Russie», ajoute le communiqué. «Contrairement à nous, ce commerce n'est même pas une nécessité nationale vitale», a ajouté Randihr Jaiswal, en citant des exemples d'accords conclus avec Moscou.
«Le commerce entre l'Europe et la Russie ne concerne pas seulement l'énergie, mais aussi les engrais, les produits miniers, les produits chimiques, le fer et l'acier, les machines et les équipements de transport», détaille le communiqué.