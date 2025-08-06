Trump juge possible une réunion «très bientôt» avec Poutine et Zelensky
Donald Trump a jugé mercredi qu'il y avait «une bonne chance qu'il y ait une réunion très bientôt» avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sans donner de précisions de date ou de lieu.
Le président américain n'a toutefois pas voulu s'étendre sur la probabilité d'un accord mettant fin à la guerre en Ukraine, ajoutant:«"Celui-là m'a déjà déçu dans le passé», dans une référence apparente à son homologue russe.
Source: AFP
Il y a «encore beaucoup de travail» avant une rencontre Trump-Poutine
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a affirmé mercredi qu'il y avait «encore beaucoup de travail» avant une éventuelle rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Aujourd'hui a été une bonne journée, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Il reste de nombreux obstacles à surmonter, et nous espérons y parvenir au cours des prochains jours et des prochaines heures, semaines peut-être», a-t-il déclaré sur la chaîne Fox Business, alors que le président américain s'est dit «ouvert» à une telle rencontre avec Vladimir Poutine, ainsi qu'avec Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
Trump prêt à rencontrer Poutine, potentiellement dès la semaine prochaine
Dans une soudaine accélération diplomatique autour de la guerre en Ukraine, Donald Trump s'est dit mercredi «ouvert» à une rencontre avec Vladimir Poutine, potentiellement dès la semaine prochaine, ainsi qu'avec Volodymyr Zelensky.
Dans la foulée d'une visite qualifiée de «productive» de son émissaire spécial à Moscou, le président américain a dit mercredi à plusieurs dirigeants européens vouloir rencontrer son homologue russe en personne, peut-être dès la semaine prochaine, et organiser ensuite une réunion à trois avec le président ukrainien, rapportent le New York Times et CNN.
Donald Trump est «ouvert à une rencontre à la fois avec le président (russe Vladimir) Poutine et avec le président Zelensky», a déclaré mercredi sa porte-parole, Karoline Leavitt, interrogée sur ces informations. Elle a précisé que «les Russes (avaient) fait part de leur désir de rencontrer» le président américain, dans un contexte qui s'est nettement tendu récemment entre Moscou et Washington.
Ce regain d'activité diplomatique fait suite à une rencontre mercredi de Steve Witkoff avec Vladimir Poutine, à deux jours de l'expiration d'un ultimatum des Etats-Unis à la Russie, sommée de mettre fin au conflit en Ukraine.
Source: AFP
Zelensky dit avoir discuté au téléphone avec Trump, après la visite de l'émissaire américain à Moscou
Le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi avoir parlé au téléphone avec Donald Trump, quelques heures après une visite en Russie de l'émissaire du président américain, qui s'est entretenu au Kremlin avec Vladimir Poutine.
«J'ai eu une conversation avec le président Trump. Cette conversation a eu lieu après la visite à Moscou du représentant du président Trump, Steve Witkoff», a déclaré Zelensky sur Telegram, précisant que «des dirigeants européens ont assisté» à cet échange, sans préciser lesquels.
Source: AFP
Trump maintient son projet de sanctions après l'échange «productif» de son émissaire avec Poutine
Donald Trump a assuré sur son réseau Truth Social que la rencontre mercredi de son émissaire spécial Steve Witkoff avec Vladimir Poutine avait été «très productive» et que de «grands progrès» avaient été faits.
Un haut responsable américain a toutefois précisé que les Etats-Unis prévoyaient toujours de mettre en place vendredi des sanctions secondaires, c'est-à-dire visant les pays qui se fournissent auprès de la Russie, en particulier en pétrole et en armement.
Le Kremlin a de son côté qualifié d'«utiles et constructives» les discussions mercredi à Moscou entre l'émissaire de Donald Trump et le président russe, à deux jours de l'expiration de l'ultimatum américain visant à mettre fin au conflit en Ukraine.
Le locataire de la Maison Blanche, qui s'était beaucoup rapproché de Vladimir Poutine après son retour au pouvoir en janvier, fait montre désormais d'une frustration grandissante face à la Russie.
Source: AFP
Poutine reçoit l'émissaire de Trump au Kremlin
L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, a été reçu mercredi à Moscou par le président russe Vladimir Poutine, quelques jours avant l'expiration de l'ultimatum posé par le président américain pour que la Russie arrête son offensive en Ukraine.
Le dirigeant russe et l'émissaire américain se sont serré chaleureusement la main, d'un air souriant, au début de leur rencontre dans une somptueuse salle du Kremlin, selon les images diffusées par le service de presse de la présidence russe.
A son arrivée à Moscou, Steve Witkoff a déjà été accueilli par le représentant spécial du président Kirill Dmitriev, selon l'agence officielle russe Tass.
Source: AFP
Deux personnes tuées dans une attaque russe contre un camp de vacances
Des bombardements russes ont fait deux morts et 12 blessés dans un camp de vacances de la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé les autorités mercredi matin. «Deux personnes ont été tuées» et 12 autres blessées, dont au moins deux enfants, a indiqué le gouverneur régional Ivan Fedorov, sur Telegram.
Les Russes ont effectué «au moins quatre frappes», vraisemblablement avec des bombes aériennes, sur ce camp autour de six heures du matin locales, a précisé le gouverneur. Sur les photos, publiées par les services de secours, on peut voir des corps au sol dans des flaques de sang, et des pompiers luttant contre le feu touchant des maisons de vacances.
«Il y a zéro sens militaire dans cette attaque. Seulement la brutalité pour faire peur», a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Lors de la même nuit, une personne a été tuée et plusieurs autres blessées par des bombardements russes sur la ville de Pokrovsk, un des épicentres des combats dans l'est de l'Ukraine, a indiqué l'administration militaire municipale.
Source: AFP
Zelensky appelle Washington à renforcer la pression sur la Russie pendant la visite de l'émissaire de Trump à Moscou
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mercredi Washington à intensifier sa pression sur la Russie pour la contraindre à mettre fin à son invasion de l'Ukraine qui se poursuit depuis 2022, peu après l'arrivée à Moscou de l'émissaire américain Steve Witkoff.
«Il est très important de renforcer tous les leviers dont disposent les États-Unis, l'Europe et le G7» contre la Russie, a écrit Zelensky sur les réseaux sociaux. Le Kremlin ne «cherchera véritablement à mettre fin à la guerre que lorsqu'il sentira suffisamment de pression», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'émissaire de Trump à Moscou mercredi pour une visite de la dernière chance
L'émissaire du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, est arrivé mercredi à Moscou pour y rencontrer les dirigeants russes, a annoncé l'agence Tass. «Stephen Witkoff a été accueilli par le représentant spécial du président Kirill Dmitriev», a écrit l'agence d'Etat russe, à deux jours de l'expiration de l'ultimatum posé par Donald Trump pour que la Russie arrête son offensive en Ukraine.
Steve Witkoff, qui est l'homme de main de Donald Trump pour les «missions de paix» comme la semaine dernière en Israël et à Gaza, a déjà rencontré Vladimir Poutine à plusieurs reprises, mais aucun de ces multiples entretiens n'ont amené le président russe à changer de cap.
Les relations entre Moscou et Washington connaissent depuis la semaine dernière un soudain pic de tensions avec le déploiement par Donald Trump de deux sous-marins nucléaires, à la suite d'une dispute en ligne avec l'ancien président russe Dmitri Medvedev.
Le dirigeant américain a donné la semaine dernière dix jours, soit jusqu'à vendredi, à la Russie pour qu'elle mette fin à son offensive en Ukraine, sous peine de nouvelles sanctions non précisées.
Source: AFP
Des frappes russes tuent six personnes dans le sud et nord-est de l'Ukraine
Des frappes russes ont fait six morts dans le sud et le nord-est de l'Ukraine, dont un cheminot dans la région de Kharkiv, ont annoncé mardi les autorités.
Deux personnes ont été tuées dans la ville de Lozova, située à plus de 80 km du front dans la région de Kharkiv, où des infrastructures ferroviaires ont aussi été endommagées, selon le gouverneur Oleg Synegoubov.
L'une des victimes est un mécanicien et l'attaque a blessé quatre autres cheminots, a déclaré la compagnie nationale des chemins de fer Ukrzaliznytsia. Les journalistes de l'AFP sur place ont constaté des destructions le long des voies ferrées, dont des wagons endommagés, et des bâtiments aux vitres soufflées.
Il s'agit de «l'attaque la plus massive» contre Lozova depuis le début de la guerre en février 2022, a déclaré Oleg Synegoubov, affirmant que la Russie avait utilisé 34 drones d'attaque.
Source: AFP