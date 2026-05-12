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Zelensky l'affirme
Poutine aurait lancé 200 drones sur l'Ukraine depuis dimanche

Le conflit en Ukraine se poursuit sans relâche alors que la population civile et les infrastructures subissent des pertes considérables. Des pourparlers de paix sont en cours, avec Donald Trump comme médiateur.
Publié: 09:14 heures
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Dernière mise à jour: 09:15 heures
09:11 heures

La Russie a lancé «200 drones» sur l'Ukraine après l'expiration de la trêve, selon Zelensky

La Russie a lancé «200 drones» sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, après l'expiration d'une trêve de trois jours, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive à Erevan le 4 mai 2026. (Image d'illustration)
Photo: AFP

«Dans la nuit, plus de 200 drones d'attaque ont été lancés contre l'Ukraine», a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux, accusant la Russie d'avoir «choisi de mettre fin au silence».

Source: AFP

03:36 heures

Attaque aérienne sur Kiev après l'expiration de la trêve

Une attaque aérienne est en cours mardi à l'aube sur Kiev, après l'expiration d'une trêve de trois jours, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration militaire de la ville, Tymour Tkatchenko.

«Des drones ennemis sont actuellement au-dessus de Kiev. S'il vous plaît, restez à l'abri jusqu'à la levée de l'alerte», a écrit Tymour Tkatchenko, qui a fait état de la chute de débris sur un immeuble résidentiel du district d'Obolonsky.

Il s'agit de la première alerte aérienne sur la capitale depuis le 8 mai. Un cessez-le-feu de trois jours annoncé par le président américain Donald Trump a débuté samedi.

Les deux pays ont dénoncé plusieurs violations de cette trêve pendant qu'elle était en vigueur. Durant le week-end, l'Ukraine a notamment accusé la Russie d'attaques de drones dans l'est et le sud du pays, et la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir attaqué la région de Belgorod.

Source: AFP

11.05.2026, 20:12 heures

Les hostilités se poursuivent

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que les hostilités avec l'armée russe se poursuivaient malgré un cessez-le-feu de trois jours négocié par les Etats-Unis, accusant la Russie de ne pas vouloir mettre fin à la guerre qui dure depuis quatre ans.

«Aujourd'hui, il n'y a pas eu de silence sur le front, il y a eu des combats. Nous avons tout relevé», a déclaré Zelensky dans son allocution du soir, dans les dernières heures de la trêve. «Nous constatons également que la Russie n'a aucune intention de mettre fin à cette guerre. Malheureusement, elle prépare de nouvelles attaques», a-t-il regretté.

Source: AFP

11.05.2026, 17:47 heures

L'Ukraine reprend du terrain

La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a estimé lundi que la dynamique de la guerre en Ukraine était en train de «changer», en faveur de Kiev. «L'Ukraine se trouve dans une bien meilleure position qu'il y a un an», a-t-elle assuré lors d'une conférence de presse.

Elle a notamment évoqué «les pertes record de Moscou sur le champ de bataille», les «frappes profondes» menées par Kiev en territoire russe et les modestes commémorations du 9 mai 1945 dans la capitale russe samedi dernier, sans équipement militaire. Le président russe Vladimir Poutine n'a «jamais été dans une telle position de faiblesse», a martelé Kaja Kallas.

Après plus de quatre ans de guerre à grande échelle, des combats intenses se poursuivent sans cesse sur le front. Selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), la Russie a perdu du terrain en Ukraine en avril, ce qui n'était plus arrivé depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023.

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Source: AFP

11.05.2026, 16:07 heures

La cheffe de la diplomatie canadienne loue l'OTAN

L'Alliance atlantique, «résiliente», peut encaisser les critiques du président américain Donald Trump, et reste cruciale pour assurer la «sécurité collective» face à la Russie, a déclaré lundi la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand à l'AFP.

«L'Otan, en tant qu'alliance défensive engagée en faveur de la sécurité collective, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui», a-t-elle affirmé lors d'un entretien depuis le siège de l'Alliance à Bruxelles.

Source: AFP

11.05.2026, 14:34 heures

Le gouvernement britannique a annoncé lundi des sanctions contre des dizaines de personnes et organisations. Elles sont accusées d'être impliquées dans des campagnes de désinformation au profit de Moscou et dans le déplacement forcé d'enfants ukrainiens.

Parmi les 85 individus et entités visés, 49 personnes travaillent pour une agence baptisée Social Design Agency (SDA), en tant que «rédacteurs, traducteurs et créateurs de vidéos diffusant la propagande mensongère du Kremlin» sur les réseaux sociaux, selon un communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères.

Une trentaine d'autres sont «impliqués dans la déportation forcée, l'endoctrinement et la militarisation d'enfants ukrainiens». Sont notamment visés un centre où ces derniers sont «soumis à un entraînement militaire et à l'idéologie pro-Kremlin», et une ministre de la jeunesse à Louhansk, région en partie occupée par la Russie.

Une enveloppe de 1,2 million de livres va être débloquée pour «aider à identifier les enfants ukrainiens et les ramener dans leurs foyers», a annoncé le Foreign office. Selon Londres, 200'000 d'entre eux ont été «déplacés de force vers la Russie ou des territoires temporairement occupés».

Source: ATS

11.05.2026, 14:28 heures

Berlin met en doute les propos de Poutine

Le ministre allemand de la Défense a dit lundi suspecter que les propos de Vladimir Poutine au sujet d'une fin prochaine de la guerre en Ukraine étaient un «leurre». Le 9 mai, le président russe avait surpris en évoquant la possibilité que la guerre «touche à sa fin», puis en disant que son ami, l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder, ferait à ses yeux un bon médiateur pour un dialogue avec l'Europe.

«S'il voit la fin de cette guerre approcher, pourquoi n'y met-il pas simplement un terme? Il serait alors en contrôle du calendrier», a estimé Boris Pistorius, lors d'une conférence de presse à Kiev. «Il est à craindre, même si j'espère me tromper, qu'il s'agisse là d'un nouveau leurre», a-t-il ajouté, relevant que Poutine avait l'habitude de «jouer avec des cartes truquées» à chaque fois qu'il a pu être question de trêve en Ukraine.

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Selon Boris Pistorius, le président russe, confronté à des pertes militaires croissantes et des gains territoriaux faibles, «cherchait à détourner l'attention de ses propres faiblesses». Le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Kornelius, a pour sa part dit, lors d'une conférence de presse à Berlin, ne constater aucun «progrès substantiel» en vue de pourparlers avec la Russie, en dépit des propos de Poutine. Selon lui, la Russie «sait qui sont ses interlocuteurs en Europe, si elle veut sérieusement négocier».

Source: AFP

10.05.2026, 18:50 heures

Zelensky accuse la Russie de violer le cessez-le-feu

La Russie mène des assauts sur la ligne de front, en violation du cessez-le-feu de trois jours annoncé par le président américain Donald Trump, a dénoncé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Les Russes poursuivent leurs opérations d'assaut dans des secteurs stratégiques pour eux», a déclaré Volodymyr Zelensky lors de son allocution du soir, ajoutant: «Sur la ligne de front, l'armée russe ne respecte pas le cessez-le-feu et ne fait même pas vraiment d'efforts pour le faire».

Photo: AFP

Source: AFP

10.05.2026, 13:44 heures

En pleine trêve, la Russie lance des attaques et blesse sept civils

Des attaques russes ont blessé au moins sept civils en Ukraine, dont un enfant, ont rapporté dimanche les autorités ukrainiennes en pleine trêve pour les commémorations de la victoire 1945. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi. Mais les belligérants s'accusent de part et d'autre de continuer les opérations militaires, faisant de nouvelles victimes civiles.

L'administration de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (sud-est) a rapporté qu'une enfant âgée de trois ans avait été blessée lors d'une attaque de drone dans le district de Synelnykové et qu'elle avait été hospitalisée dans un «état stable». 

Source: AFP

09.05.2026, 21:00 heures

Poutine assure que la guerre en Ukraine «se dirige vers sa fin»

Le président russe Vladimir Poutine a assuré samedi que la guerre en Ukraine «touchait à sa fin», fustigeant les pays occidentaux pour leur soutien à Kiev.

Vladimir Poutine au Kremlin à Moscou, le 9 mai 2026.
Photo: AFP

«Ils ont commencé à intensifier la confrontation avec la Russie, qui se poursuit encore aujourd'hui. Je pense que cela touche à sa fin, mais la situation reste grave», a-t-il répondu à une question visant à savoir si l'aide occidentale à l'Ukraine allait trop loin.

Source: AFP

09.05.2026, 09:43 heures

Poutine dit que l'armée russe en Ukraine affronte des «forces agressives»soutenues par l'OTAN

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé samedi que l'armée russe affronte en Ukraine des forces «agressives» soutenues par l'OTAN, lors d'un discours sur la place Rouge pour les commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie.

«Le grand exploit de la génération victorieuse (contre Adolf Hitler, ndlr) inspire aujourd'hui les soldats qui mènent l'opération militaire spéciale (en Ukraine). Ils font face à une force agressive armée et soutenue par l'ensemble du bloc de l'Otan», a déclaré Poutine, assurant que la cause de Moscou était «juste».

Source: AFP

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