Le 8 janvier, dans le zoo de Wroclaw, en Pologne, un petit muntjac chinois s'est mis en tête d'attaquer un rhinocéros pesant 1,7 tonne. La vidéo immortalisant cet excès de zèle a déjà été visionnée près de 14 millions de fois sur les réseaux sociaux.

Ce muntjac chinois très hardi de 13 kilos a osé charger un rhinocéros adulte

Ellen De Meester Journaliste Blick

Pour décrire le muntjac chinois, plusieurs adjectifs viennent spontanément en tête: petit, mignon, gracieux, agile... Or, affirmer qu'il est «peureux» ou même «humble» serait une grossière erreur, sachant que ce mammifère peut faire preuve d'un courage excessif, frisant l'arrogance.

La preuve: un brave spécimen a osé charger un rhinocéros adulte, dans le zoo de Wroclaw, en Pologne. Le petit cerf, avec ses treize kilos à peine, n'a pas trahi le moindre signe d'effroi devant ce colosse d'1,7 tonne prénommé Maruśka. Visionnée près de 14 millions de fois sur le compte Instagram de l'établissement, la vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Un comportement très rare

Pas d'inquiétude, toutefois, puisque le muntjac a survécu sans la moindre égratignure à son excès de zèle. Face à ce belligérant miniature, Maruśka n'a exprimé qu'une confusion un peu indécise, faisant mine de charger pour reculer aussitôt de quelques pas. Le gardien présent sur les lieux a rapidement constaté que le rhinocéros percevait cette agression comme un jeu plutôt agaçant. Deux secondes plus tard, pourchassée par son offenseur, la robuste Maruśka décide de prendre la fuite, visiblement lassée par cet absurde duel. Aurait-elle été intimidée par la folle énergie du petit mammifère aussi farouche que sûr de lui?

Sur les réseaux sociaux, le zoo explique que le muntjac mâle fait preuve d'un comportement tout à fait naturel, quoique très rare, sachant que sa compagne était en chaleur à ce moment-là: en réaction à un «débordement de testostérone», le petit hardi surnommé «Papa Munjac» a simplement répondu au besoin irrésistible de défendre son territoire et sa famille, tout en saisissant cette occasion pour se défouler.

Pourquoi le rhinocéros ne s'est-il pas défendu?

Heureusement, l'altercation s'est très bien terminée. Toujours sur Instagram, les responsables du zoo précisent que Maruśka est de nature très douce et a donc adapté ses mouvements au poids de son minuscule colocataire.

Muntjacs et rhinocéros partagent effectivement un même enclos, dans le zoo polonais, et sont donc habitués à cohabiter. Ce n'est sans doute pas la première fois que «Papa Muntjac» passe ses nerfs sur ses pauvres voisines: «Il avait oublié de se regarder dans le miroir, ce matin-là!», plaisante le zoo, toujours sur Instagram, pour souligner l'excès de confiance du petit cerf.

Ainsi qu'en témoigne une autre vidéo publiée le 11 janvier, la paix n'a pas tardé à revenir entre les deux espèces, aperçues en train de partager un copieux repas. Tout est bien qui finit bien.