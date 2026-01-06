Le Bioparc Genève a récemment accueilli des dizaines d'oiseaux protégés saisis à la frontière suisse, victimes d'un trafic illégal. Malgré des infrastructures vieillissantes, des zones de quarantaine ont été adaptées pour leur offrir des soins urgents.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Bioparc Genève a recueilli récemment plusieurs dizaines d'oiseaux qui devaient être saisis à la frontière suisse. Ces animaux faisaient partie d’une tentative d’introduction illégale d’espèces d’oiseaux protégées, inscrites à la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Le Bioparc est mandaté par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour l’hébergement provisoire des animaux séquestrés ou confisqués, indique-t-il mardi dans un communiqué. Pour des raisons de confidentialité liée à la procédure, le Bioparc ne peut préciser ni le nombre exact d'oiseaux recueillis, ni le lieu, ni la date de leur saisie.

En revanche, le Bioparc relève que malgré ses infrastructures vieillissantes, des installations adéquates ont pu être rapidement mises en place. Des zones de quarantaine ont été adaptées pour accueillir ces espèces différentes et leur fournir des soins. Malgré les efforts déployés, trois oiseaux n’ont toutefois pas survécu au stress du transport et aux conditions de détention précédentes.

Une solution au long terme

Il s'agit maintenant de trouver des solutions à long terme pour offrir à ces oiseaux, du petit Padda de Java à la magnifique Perruche royale, une vie durable et digne, respectant leurs besoins physiologiques et psychologiques. Il faudra notamment trouver des congénères pour certains oiseaux qui étaient seuls à leur arrivée ou les placer dans une autre structure, a précisé Chloé Gonseth, animal manager au Bioparc.

Le Bioparc, actuellement à l'étroit à Bellevue (GE), prend soin aussi bien d'espèces locales qu'exotiques. Un projet de nouveau Bioparc est prévu sur le site de Belle-Idée à Thônex, mais il est sur pause suite à des demandes de modifications de la part du canton. Une pétition pour sauver ce projet a récemment été remise aux autorités. Elle compte plus de 22'600 signatures.