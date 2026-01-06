DE
FR

Des dizaines de spécimens
Le Bioparc Genève recueille des oiseaux issus d'un trafic illégal

Le Bioparc Genève a récemment accueilli des dizaines d'oiseaux protégés saisis à la frontière suisse, victimes d'un trafic illégal. Malgré des infrastructures vieillissantes, des zones de quarantaine ont été adaptées pour leur offrir des soins urgents.
Publié: 17:34 heures
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Bioparc Genève a recueilli récemment plusieurs dizaines d'oiseaux qui devaient être saisis à la frontière suisse. Ces animaux faisaient partie d’une tentative d’introduction illégale d’espèces d’oiseaux protégées, inscrites à la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

A lire aussi
La meilleure photo d'oiseau de Suisse est toute simple... et très mignonne
L'envol du gorgebleue à miroir
La meilleure photo d'oiseau de Suisse est toute mignonne
Observez les oiseaux en famille pour les protéger
L'activité du weekend
Observez les oiseaux en famille pour les protéger

Le Bioparc est mandaté par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour l’hébergement provisoire des animaux séquestrés ou confisqués, indique-t-il mardi dans un communiqué. Pour des raisons de confidentialité liée à la procédure, le Bioparc ne peut préciser ni le nombre exact d'oiseaux recueillis, ni le lieu, ni la date de leur saisie.

En revanche, le Bioparc relève que malgré ses infrastructures vieillissantes, des installations adéquates ont pu être rapidement mises en place. Des zones de quarantaine ont été adaptées pour accueillir ces espèces différentes et leur fournir des soins. Malgré les efforts déployés, trois oiseaux n’ont toutefois pas survécu au stress du transport et aux conditions de détention précédentes.

Une solution au long terme

Il s'agit maintenant de trouver des solutions à long terme pour offrir à ces oiseaux, du petit Padda de Java à la magnifique Perruche royale, une vie durable et digne, respectant leurs besoins physiologiques et psychologiques. Il faudra notamment trouver des congénères pour certains oiseaux qui étaient seuls à leur arrivée ou les placer dans une autre structure, a précisé Chloé Gonseth, animal manager au Bioparc.

Le Bioparc, actuellement à l'étroit à Bellevue (GE), prend soin aussi bien d'espèces locales qu'exotiques. Un projet de nouveau Bioparc est prévu sur le site de Belle-Idée à Thônex, mais il est sur pause suite à des demandes de modifications de la part du canton. Une pétition pour sauver ce projet a récemment été remise aux autorités. Elle compte plus de 22'600 signatures.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus