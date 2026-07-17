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Un projet de Donald Tusk
Le président nationaliste polonais bloque une loi sur les unions civiles

Karol Nawrocki ne veut pas faciliter la vie quotidienne des couples de même sexe. La Pologne figure systématiquement parmi les plus mal classés en Europe en matière de droits des LGBT+.
Publié: 13:25 heures
Karol Nawrocki
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le président conservateur-nationaliste polonais Karol Nawrocki a mis vendredi son veto à un projet de loi visant à légaliser les unions civiles et faciliter la vie quotidienne des couples de même sexe.

«En tant que gardien de la Constitution, je ne peux accepter une solution qui conduirait à la perte du statut particulier du mariage défini (...) comme l'union d'une femme et d'un homme», a déclaré Karol Nawrocki dans un message sur X. Le projet présenté par le gouvernement centriste de Donald Tusk visait à instaurer un «statut de la personne la plus proche».

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En prévision des réactions hostiles des milieux conservateurs, les dirigeants de la coalition avaient insisté sur le fait que ces unions ne concernaient pas uniquement des couples mais pouvaient aussi aider des voisins ou des membres d'une même famille. 

Mauvais élève

Avec la Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie, la Pologne compte parmi les derniers Etats membres de l'UE à n'avoir légalisé ni le mariage ni les unions civiles entre personnes de même sexe. Le pays figure systématiquement parmi les plus mal classés en Europe en matière de droits des LGBT+, selon l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA).

Avant les dernières élections législatives en 2023, la Coalition civique pro-européenne de Donald Tusk avait promis de déposer un projet de loi légalisant les partenariats civils dans les 100 premiers jours de son mandat.

Cependant, le fait que son parti doive partager le pouvoir avec des partenaires de coalition plus conservateurs, ainsi que la cohabitation avec le président Nawrocki, ont retardé, rendu difficiles ou impossibles des compromis et la réalisation de nombreuses promesses de campagne sur les questions sociales.

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