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Plus de 100 personnes hospitalisées
Au moins 23 morts lors d'affrontements dans une prison au Sri Lanka

Des violences dans une prison ont causé la mort de 19 détenus et 4 gardiens au Sri Lanka. Plus de 100 prisonniers ont été hospitalisés, rapporte une source médicale.
Publié: 10:15 heures
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Une centaine de détenus ont également été hospitalisés. (image symbolique)
Photo: IMAGO/ZUMA Wire
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AFP Agence France-Presse

Au moins 19 détenus et quatre gardiens ont été tués lors de violents affrontements survenus dimanche soir dans la prison de Negombo, dans la banlieue de la capitale sri-lankaise Colombo, a-t-on appris lundi de source médicale. Une centaine d'autres détenus ont été hospitalisés à l'issue de ces violences, a précisé à l'AFP la directrice de l'hôpital de Negombo, Pushpa Gamlath.

Selon les autorités, les incidents ont débuté dimanche soir, lorsque deux groupes de détenus, présentés comme des trafiquants de drogue rivaux, se sont affrontés dans cet établissement pénitentiaire, qui accueille près de 10'000 prisonniers «La situation a complètement dégénéré», a commenté sous couvert d'anonymat un policier auprès de l'AFP. «Quatre gardiens ont été tués alors qu'ils tentaient de mettre un terme aux émeutes».

Blessures par balle

«Certaines des victimes présentaient des blessures par balles», a précisé pour sa part Pushpa Gamlath. Les commandos de la police ont été appelés en renfort, mais ne sont pas intervenus dans l'enceinte de la prison, devant laquelle se sont rassemblés de nombreux membres des familles de détenus.

En décembre 2020, une mutinerie survenue dans les prisons sri-lankaises pendant la pandémie de coronavirus s'était soldée par 11 morts et 117 blessés, contraignant le gouvernement de l'époque à remettre en liberté des centaines de détenus. Selon les statistiques officielles, les prisons du Sri Lanka accueillaient ce dimanche 41.250 détenus, soit près de quatre fois leur capacité d'accueil

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