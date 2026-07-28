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La claque pour Donald Trump
Philips récupère 186 millions d'euros des droits de douanes américains!

Philips a obtenu un remboursement de 186 millions d'euros sur des droits de douane américains. C'est ce qu'a expliqué Roy Jakobs, le PDG la firme néerlandaise.
Publié: il y a 43 minutes
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Philips a obtenu un remboursement de 186 millions d'euros sur des droits de douane américains.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le fabricant néerlandais d'électronique et d'appareils médicaux Philips a indiqué mardi avoir obtenu un premier remboursement quasi-intégral des droits de douane américains, à hauteur de 186 millions d'euros, tandis que son bénéfice net a bondi au second trimestre. L'entreprise a affiché une hausse de son bénéfice net à 386 millions d'euros au second trimestre, comparé aux 240 millions enregistrés à la même période en 2025.

Dans son rapport trimestriel, Philips a également indiqué avoir obtenu un «remboursement des droits de douane américains de 186 millions d'euros». La Cour suprême américaine a mis en février un coup d'arrêt à une large partie des droits de douane mis en place par Donald Trump comme pilier de sa politique économique et diplomatique depuis son retour au pouvoir.

«Lorsque la possibilité de demander un remboursement de droits de douane s'est présentée (...) nous avons été parmi les premiers à fournir dse manière très proactive tous les documents requis pour en faire la demande,» a expliqué Roy Jakobs, PDG de Philips, lors d'un appel avec des journalistes. «C'est pourquoi nous sommes également parmi les premiers à l'avoir récupéré presque dans son intégralité», a-t-il poursuivi.

Secteur de la santé «sous pression»

Si le reste de ce remboursement sera complété au troisième trimestre, l'entreprise fait toujours face aux droits de douane mis en place plus récemment. «Nous considérons que les droits de douane sont une réalité regrettable, mais dont il faut tenir compte si l'on souhaite faire des affaires dans le monde actuel», a déclaré Roy Jakobs.

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Longtemps connu pour ses ampoules et ses téléviseurs, le géant néerlandais de l'électronique grand public a depuis recentré sa production sur les équipements médicaux. Son chiffre d'affaires trimestriel a progressé à 4,4 milliards d'euros, contre 4,3 milliards l'année dernière, mais les prises de commandes ont reculé de 1%, certaines commandes importantes en Amérique du Nord ayant été reportées au troisième trimestre.

Roy Jakobs a également évoqué un secteur de la santé «sous pression» en Chine, où les autorités ont annoncé en juillet une politique contraignant les établissements de santé publics à acheter du matériel médical dans le cadre de programmes d'achats centralisés. Une pression ressentie par les investisseurs, le titre Philips perdant plus de 9% à 10h à la Bourse d'Amsterdam, dans un indice AEX en légère hausse de 0,5%.

Procédures judiciaires

Le groupe a par ailleurs maintenu ses prévisions de croissance de son chiffre d'affaires annuel entre 3 et 4,5%. Ces prévisions tiennent compte de l'impact des droits de douane connus actuellement, mais excluent les coûts potentiels liés à la saga en cours concernant ses appareils de traitement de l'apnée du sommeil.

Le groupe reste confronté à des procédures judiciaires après un rappel, initié en 2021, d'appareils DreamStation contre l'apnée du sommeil, qui pouvaient s'arrêter de fonctionner de manière intermittente. Philips a accepté de payer 1,1 milliard de dollars aux Etats-Unis pour mettre fin à des poursuites liées à cette affaire, mais sans admettre une quelconque responsabilité.

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