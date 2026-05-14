Un suspect a été arrêté après des tirs mercredi soir au Sénat philippin, où Ronald Dela Rosa, ex-chef de la police recherché par la CPI, s'était barricadé. Aucun blessé n'est à déplorer.

Un suspect arrêté après des coups de feu au Sénat des Philippines

Un suspect arrêté après des coups de feu au Sénat des Philippines

AFP Agence France-Presse

La police a annoncé jeudi l'arrestation d'un suspect après des coups de feu la veille dans le Sénat des Philippines, où s'est réfugié le principal responsable de la lutte contre la drogue sous l'ex-président Rodrigo Duterte recherché par la Cour pénale internationale (CPI).

Plusieurs coups de feu ont été entendus mercredi soir à l'intérieur du bâtiment où s'est retranché l'ex-chef de la police Ronald Dela Rosa, que les autorités tentent d'arrêter en vertu d'un mandat de la CPI qui le recherche pour crimes contre l'humanité. Ces tirs n'ont pas fait de blessé.

Un suspect «a été arrêté sur le lieu de l'incident, au deuxième étage du bâtiment du Sénat», a déclaré à la presse le porte-parole de la police philippine, le général de brigade Randulf Tuano, ajoutant que des munitions réelles avaient été saisies sur l'individu.

Selon le ministre de l'Intérieur, Juanito Victor Remulla, les gardes de sécurité du Sénat ont effectué des «tirs de sommation» après l'irruption dans les locaux de plusieurs hommes armés. Ces derniers ont tiré en l'air et sont repartis alors que les sénateurs, dont Ronald Dela Rosa, s'étaient barricadés dans leurs bureaux.

Une guerre contre la drogue

Plus connu sous son surnom de «Bato», Ronald Dela Rosa était chef de la police entre 2016 et 2018, pendant les deux premières années au pouvoir de l'ancien président Rodrigo Duterte.

Il a été désigné par la CPI comme co-auteur dans la guerre contre la drogue de Rodrigo Duterte. Celle-ci a fait des milliers de morts, dont beaucoup étaient des consommateurs de drogue et de petits trafiquants, selon des organisations de défense des droits humains. Rodrigo Duterte a été arrêté à Manille le 11 mars 2025 et remis à la CPI à La Haye, où il est actuellement détenu.



