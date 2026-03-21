AFP Agence France-Presse
Une vingtaine de pays, dont les Emirats arabes unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada et le Japon, se sont dits samedi «prêts à contribuer aux efforts» nécessaires à la réouverture du détroit d'Ormuz, bloqué de facto par l'Iran depuis le début de la guerre.
Dans un communiqué commun, ces pays, principalement européens, ont également condamné les récentes attaques iraniennes ayant visé des navires et des infrastuctures pétrolières et de gaz, demandant un «moratoire immédiat et gobal sur les attaques d'infrastructures civiles».
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