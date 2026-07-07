Le candidat de gauche Roberto Sánchez a reconnu lundi la victoire de sa rivale de droite Keiko Fujimori à la présidentielle péruvienne. Il continue toutefois de dénoncer des irrégularités ayant, selon lui, entaché le scrutin remporté par la présidente élue.

Le candidat de gauche du Pérou reconnaît sa défaite à la présidentielle, mais persiste à dénoncer des irrégularités

Le candidat de gauche du Pérou reconnaît sa défaite à la présidentielle, mais persiste à dénoncer des irrégularités

Il campe sur ses accusations

AFP Agence France-Presse

Le candidat de gauche à la présidence du Pérou, Roberto Sánchez, a reconnu lundi la désignation de sa rivale de droite Keiko Fujimori comme présidente élue, mais persiste à dénoncer des irrégularités qui selon lui ont entaché le scrutin. Le Jury national des élections (JNE), plus haute instance électorale du Pérou, a proclamé vendredi Keiko Fujimori présidente élue pour la période 2026-2031.

Selon le décompte final, elle possède environ 50'000 voix d'avance (50,135% contre 49,865%) sur plus de 18 millions de votants. «Nous reconnaissons que le Jury national des élections a officiellement proclamé les résultats électoraux», a indiqué Roberto Sanchez dans un communiqué conjoint de son parti, Juntos por el Perú, et de deux autres formations de gauche.

C'est la première fois qu'il reconnaît officiellement sa défaite. «Cependant, cela n'implique pas de renoncer au droit de dire et de dénoncer les irrégularités qui se sont produites durant le processus électoral», est-il ajouté. Roberto Sánchez soupçonne une fraude présumée sur les votes des Péruviens de l'étranger et a déposé une «mesure conservatoire» auprès de la CIDH.

Le JNE a déjà rejeté une demande de Roberto Sánchez visant à annuler les votes de l'étranger, jugeant ses arguments non fondés. Ensemble, ces trois formations de gauche ont annoncé former une coalition parlementaire d'opposition pour assurer un «contrôle politique ferme» et «rétablir la paix» dans le pays divisé.