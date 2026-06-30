DE
FR

Avec 50,13% des voix
Présidentielle au Pérou: Keiko Fujimori déclarée officiellement vainqueure du second tour

Trois semaines après le vote, la candidate de droite Keiko Fujimori a été officiellement proclamée présidente du Pérou. Selon les résultats définitifs, elle obtient 50,13% des voix, contre 49,86% pour son adversaire de gauche Roberto Sanchez.
Publié: 02:18 heures
Trois semaines après le second tour, Keiko Fujimori a été officiellement proclamée présidente du Pérou lundi.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La candidate de droite Keiko Fujimori a été officiellement déclarée lundi vainqueure du second tour de la présidentielle au Pérou, trois semaines après le scrutin. La candidate de 51 ans, est créditée de 50,13% des voix, contre 49,86% à son rival de gauche Roberto Sanchez, selon les résultats définitifs publiés sur le site internet de l'Office national des processus électoraux (ONPE).

Sa victoire marque le retour du fujimorisme au pouvoir, plus de deux décennies après la fin de règne de son père Alberto Fujimori (1990-2000), qui a gouverné le pays d'une main de fer avant de tomber en disgrâce, condamné pour corruption et crimes contre l'humanité. Ce second tour est l'un des scrutins les plus serrés de l'histoire récente en Amérique latine, l'écart final entre les deux rivaux étant de 50'000 voix sur plus de 18 millions de votants.

Le camp Fujimori attendait l'officialisation de la victoire, la candidate de Fuerza Popular ayant depuis la semaine dernière une avance que son rival ne pouvait plus combler. Mais Roberto Sanchez, 57 ans, héritier politique de l'ex-chef de l'Etat Pedro Castillo, a laissé entendre qu'il ne reconnaîtrait pas le résultat et réclame l'annulation des votes des Péruviens à l'étranger, dénonçant des irrégularités.

A lire aussi
La candidate de droite Keiko Fujimori pourrait être élue au Pérou
Un scrutin très attendu
La candidate de droite Keiko Fujimori pourrait être élue au Pérou
Le candidat de gauche veut annuler des votes de l'étranger
Irrégularités au Pérou
Le candidat de gauche veut annuler des votes de l'étranger

Il a pris la tête samedi, pour le second week-end consécutif, d'une marche de centaines de sympathisants à Lima dénonçant «une grave atteinte au processus électoral». «Nous allons saisir des instances internationales pour que la volonté du peuple soit reconnue», a-t-il lancé à la foule depuis un balcon avant le début de la mobilisation.

«Fragmenté»

Cette élection était censée mettre fin à la forte instabilité politique dans le pays andin, où huit présidents se sont succédé depuis 2016, sur fond de crises institutionnelles à répétition. La passation de pouvoir avec le président par intérim, José Maria Balcazar, est prévue le 28 juillet pour un mandat de cinq ans.

«Chaque jour plus près d'un chemin d'ordre et d'espoir pour tous les Péruviens», a publié Keiko Fujimori sur X. «Attendons avec beaucoup d'humilité, de prudence et de responsabilité la proclamation du JNE», le Jury national électoral qui la désignera présidente élue, a-t-elle ajouté.

Keiko Fujimori a reconnu hériter d'un pays «fragmenté» par une campagne polarisée et le faible écart sorti des urnes au second tour. «Nous savons que le pays est divisé. Nous avons la grande responsabilité d'écouter les deux camps. Les portes du dialogue sont ouvertes» pour Roberto Sanchez et l'ensemble des forces politiques du pays, a-t-elle assuré.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus