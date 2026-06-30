Trois semaines après le vote, la candidate de droite Keiko Fujimori a été officiellement proclamée présidente du Pérou. Selon les résultats définitifs, elle obtient 50,13% des voix, contre 49,86% pour son adversaire de gauche Roberto Sanchez.

AFP Agence France-Presse

La candidate de droite Keiko Fujimori a été officiellement déclarée lundi vainqueure du second tour de la présidentielle au Pérou, trois semaines après le scrutin. La candidate de 51 ans, est créditée de 50,13% des voix, contre 49,86% à son rival de gauche Roberto Sanchez, selon les résultats définitifs publiés sur le site internet de l'Office national des processus électoraux (ONPE).

Sa victoire marque le retour du fujimorisme au pouvoir, plus de deux décennies après la fin de règne de son père Alberto Fujimori (1990-2000), qui a gouverné le pays d'une main de fer avant de tomber en disgrâce, condamné pour corruption et crimes contre l'humanité. Ce second tour est l'un des scrutins les plus serrés de l'histoire récente en Amérique latine, l'écart final entre les deux rivaux étant de 50'000 voix sur plus de 18 millions de votants.

Le camp Fujimori attendait l'officialisation de la victoire, la candidate de Fuerza Popular ayant depuis la semaine dernière une avance que son rival ne pouvait plus combler. Mais Roberto Sanchez, 57 ans, héritier politique de l'ex-chef de l'Etat Pedro Castillo, a laissé entendre qu'il ne reconnaîtrait pas le résultat et réclame l'annulation des votes des Péruviens à l'étranger, dénonçant des irrégularités.

Il a pris la tête samedi, pour le second week-end consécutif, d'une marche de centaines de sympathisants à Lima dénonçant «une grave atteinte au processus électoral». «Nous allons saisir des instances internationales pour que la volonté du peuple soit reconnue», a-t-il lancé à la foule depuis un balcon avant le début de la mobilisation.

«Fragmenté»

Cette élection était censée mettre fin à la forte instabilité politique dans le pays andin, où huit présidents se sont succédé depuis 2016, sur fond de crises institutionnelles à répétition. La passation de pouvoir avec le président par intérim, José Maria Balcazar, est prévue le 28 juillet pour un mandat de cinq ans.

«Chaque jour plus près d'un chemin d'ordre et d'espoir pour tous les Péruviens», a publié Keiko Fujimori sur X. «Attendons avec beaucoup d'humilité, de prudence et de responsabilité la proclamation du JNE», le Jury national électoral qui la désignera présidente élue, a-t-elle ajouté.

Keiko Fujimori a reconnu hériter d'un pays «fragmenté» par une campagne polarisée et le faible écart sorti des urnes au second tour. «Nous savons que le pays est divisé. Nous avons la grande responsabilité d'écouter les deux camps. Les portes du dialogue sont ouvertes» pour Roberto Sanchez et l'ensemble des forces politiques du pays, a-t-elle assuré.