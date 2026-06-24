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Un scrutin très attendu
La candidate de droite Keiko Fujimori pourrait être élue au Pérou

Le Pérou s'apprête à élire Keiko Fujimori avec une courte avance de 43'000 voix sur Roberto Sanchez. Une campagne polarisée et des accusations d'irrégularités marquent ce scrutin très attendu.
Publié: 06:55 heures
Le Pérou s'apprête à élire Keiko Fujimori avec une courte avance de 43'000 voix sur Roberto Sanchez.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La candidate de droite à l'élection présidentielle au Pérou Keiko Fujimori apparait mardi comme la gagnante du scrutin après avoir creusé une avance sur son rival de gauche Roberto Sanchez qui ne peut plus être comblée lors du dépouillement, selon l'autorité électorale.

Avec 99,86% des procès-verbaux dépouillés, Keiko Fujimori recueillait 50,12% des voix contre 49,88% pour M. Sanchez, d'après les données publiées par l'Office national des processus électoraux (ONPE).

La fille de l'ancien président Alberto Fujimori devance son rival de plus de 43'000 voix, sur plus de 19 millions de suffrages comptabilisés. Il reste 131 procès-verbaux à dépouiller, représentant environ 39'300 votes, un nombre insuffisant pour permettre à Roberto Sanchez de combler son retard.

Roberto Sanchez a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas un éventuel gouvernement de Keiko Fujimori et a assuré qu'il y avait eu une «grave atteinte au processus électoral», en particulier lors du vote à l'étranger.

Une campagne très polarisée

Des irrégularités administratives et dans la conservation du matériel électoral auraient, selon lui, affecté le vote à l'étranger, qui représente environ 300'000 suffrages et a largement bénéficié à sa rivale. Selon lui, en excluant les votes émis hors du pays, il aurait une avance d'environ 25'000 voix sur Keiko Fujimori.

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Le parti de la candidate de droite, Fuerza Popular, a indiqué qu'il attendrait le dépouillement complet avant de se proclamer vainqueur. Une mission de l'Union européenne a estimé que le second tour s'était déroulé de manière «calme et ordonnée», dans le contexte d'une campagne fortement polarisée.

Le second tour du 7 juin a donné lieu à l'un des scrutins les plus serrés de l'histoire récente de l'Amérique latine. Les deux candidats se succédant en tête du comptage avant que Keiko Fujimori ne prenne progressivement l'avantage. Le scrutin était particulièrement attendu dans un pays marqué par une forte instabilité politique. Depuis 2016, huit présidents se sont succédé à la tête du Pérou, sur fond de crises institutionnelles à répétition.


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