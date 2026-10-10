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Deux enfants parmi les victimes
En Pennsylvanie, un tireur fait huit morts dans une maison

Huit personnes, dont deux enfants, ont été tuées vendredi dans et autour d’une maison à Erie, en Pennsylvanie. Selon un média local, le tireur présumé se serait donné la mort; les autorités disent qu’il n’y a plus de menace.
Publié: il y a 11 minutes
Un tireur fait huit victimes en Pennsylvanie.
Photo: Pierre Ballenegger
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AFP Agence France-Presse

Un tireur a fait huit morts, dont deux enfants, dans et autour d'une maison d'Erie, ville du nord de l'État américain de Pennsylvanie, a rapporté le média local Erie News Now, qui précise que le suspect s'est vraisemblablement donné la mort.

La police a été appelée sur place autour de 17H00 vendredi, après que des témoins ont vu un homme tirer avec une arme de poing à l'extérieur du domicile, avant d'y entrer. Deux femmes ont été retrouvées mortes dans la rue, indique Erie News Now.

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Une fois les policiers arrivés, le suspect s'est retranché à l'intérieur et des coups de feu ont retenti alors que les agents lui ordonnaient de se rendre. À l'intérieur, les corps de plusieurs victimes ont été découverts, de même que celui du suspect, qui aurait retourné son arme contre lui.

Contactée par l'AFP, la police d'Erie n'a pas souhaité faire de commentaires pour le moment. Une conférence de presse de la maire est attendue dans l'après-midi. Dans un communiqué vendredi soir, la mairie d'Erie a qualifié l'événement de «terrible tragédie».

«Nous voulons assurer à la population que la situation est sous contrôle. Le tireur est décédé, et il n'y a pas de menace ou danger en cours pour la population à l'heure actuelle», précise le communiqué.

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