Après la visite de Donald Trump en Chine, Pékin et Washington ont convenu, via un nouveau conseil du commerce, de négocier un accord-cadre pour réduire réciproquement les droits de douane sur au moins 30 milliards de dollars de produits de chaque côté.

Pékin annonce des pourparlers avec Washington pour réduire les droits de douane

Pékin annonce des pourparlers avec Washington pour réduire les droits de douane

Des milliards sont en jeu

AFP Agence France-Presse

Pékin a accepté de travailler avec Washington pour réduire les droits de douane sur des marchandises représentant plusieurs dizaines de milliards de dollars pour chaque pays, a indiqué mercredi le ministère du Commerce, quelques jours après la visite du président américain Donald Trump en Chine.

Sous l'égide d'un nouveau conseil du commerce, «les deux parties sont convenues en principe de discuter d'un accord-cadre prévoyant des réductions de droits de douane réciproques sur des produits d'une valeur équivalente», couvrant «30 milliards de dollars ou plus de chaque côté», précise le communiqué du ministère, publié en ligne.