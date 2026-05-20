AFP Agence France-Presse
Pékin a accepté de travailler avec Washington pour réduire les droits de douane sur des marchandises représentant plusieurs dizaines de milliards de dollars pour chaque pays, a indiqué mercredi le ministère du Commerce, quelques jours après la visite du président américain Donald Trump en Chine.
Sous l'égide d'un nouveau conseil du commerce, «les deux parties sont convenues en principe de discuter d'un accord-cadre prévoyant des réductions de droits de douane réciproques sur des produits d'une valeur équivalente», couvrant «30 milliards de dollars ou plus de chaque côté», précise le communiqué du ministère, publié en ligne.
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