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Collision avec un gratte-ciel à Pékin
Le pilote de l'avion souhaitait «mettre fin à ses jours», selon les autorités

Un pilote de 66 ans a volontairement précipité son avion sur le plus haut gratte-ciel de Pékin le 26 juin, causant 13 blessés. Les autorités révèlent qu'il souffrait d'insomnie et d'anxiété.
Publié: il y a 35 minutes
Le pilote est décédé dans le crash de son appareil.
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AFP Agence France-Presse

Le pilote d'un petit avion de tourisme qui est mort la semaine dernière en précipitant son appareil contre le plus haut gratte-ciel de Pékin, faisant 13 blessés, avait des pensées suicidaires, ont affirmé jeudi les autorités.

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L'homme de 66 ans «souffrait depuis longtemps d'insomnie et d'anxiété» et son journal intime évoquait à plusieurs reprises son intention de «mettre fin à ses jours», a indiqué dans un communiqué le district pékinois de Chaoyang, où s'est déroulé le drame vendredi dernier.

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