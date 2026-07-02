AFP Agence France-Presse
Le pilote d'un petit avion de tourisme qui est mort la semaine dernière en précipitant son appareil contre le plus haut gratte-ciel de Pékin, faisant 13 blessés, avait des pensées suicidaires, ont affirmé jeudi les autorités.
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L'homme de 66 ans «souffrait depuis longtemps d'insomnie et d'anxiété» et son journal intime évoquait à plusieurs reprises son intention de «mettre fin à ses jours», a indiqué dans un communiqué le district pékinois de Chaoyang, où s'est déroulé le drame vendredi dernier.
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