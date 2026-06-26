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Pékin: Un petit avion s'écrase contre un gratte-ciel
Trajectoire déviée
Un petit avion s'écrase contre un gratte-ciel de 109 étages à Pékin
La trajectoire d’un avion léger, déviant de son cap habituel, a fini sa course dans la façade d’un gratte-ciel de 109 étages à Pékin.
Publié: il y a 17 minutes
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