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Peine capitale
L'Iran pend deux hommes accusés d'être des «terroristes»

Deux hommes accusés de terrorisme, Ramin Zaleh et Karim Maroufpour, ont été exécutés en Iran, où les pendaisons se multiplient depuis une attaque américano-israélienne contre le pays en février dernier.
Publié: 09:42 heures
Un manifestant brandit un drapeau lors d'un rassemblement contre le régime iranien à Zurich, le jeudi 5 février 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La justice iranienne a annoncé jeudi la pendaison de deux hommes accusés d'être membres de «groupes terroristes séparatistes», dans un contexte de multiplication des exécutions depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

«Ramin Zaleh et Karim Maroufpour ont été pendus pour appartenance à des groupes terroristes séparatistes, formation d'un groupe ayant pour objectif de perturber la sécurité du pays et rébellion armée», écrit le site internet Mizan, organe du pouvoir judiciaire.

Selon la même source, les deux hommes, formés pour devenir «des meneurs de troubles», ont été impliqués dans des attaques contre les forces de sécurité et des complots d'assassinat dans l'ouest de l'Iran.

La date de leur arrestation n'a pas été communiquée. Il s'agit des dernières exécutions en date depuis le début du conflit, déclenché par une attaque américano-israélienne le 28 février contre l'Iran.

1639 condamnés en 2025

L'Iran a récemment exécuté Ehsan Afreshteh, 32 ans, accusé d'être «un espion formé par le Mossad au Népal et ayant vendu des informations sensibles à Israël», ou encore un étudiant en ingénierie aérospatiale soupçonné d'espionnage pour les services secrets israéliens et américains.

Selon des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, l'Iran est le pays qui recourt le plus à la peine capitale après la Chine. Les autorités ont exécuté au moins 1639 personnes en 2025, un record depuis 1989, ont récemment indiqué les ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, et Ensemble contre la peine de mort (ECPM).



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