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«Décision erronée»
Au Pakistan, la police tue accidentellement une enfant australienne

Une fillette australienne de 10 ans a été tuée par erreur lors d’une intervention policière au Pakistan. Canberra réclame des explications et une enquête après ce drame survenu dans le Pendjab.
Publié: 09:25 heures
Le drame s'est produit lors d'une intervention des forces de l'ordre alors que l'enfant et sa famille étaient menacés par des hommes armés.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Canberra a demandé lundi des explication au Pakistan après la mort d'une enfant de nationalité australienne mortellement touchée par un tir de la police dans l'est de ce pays la semaine passée.

Le drame s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une intervention des forces de l'ordre alors que l'enfant et sa famille étaient menacés par des hommes armés qui avaient arrêté leur véhicule dans la province du Pendjab, selon la police locale.

«Dans la confusion, l'officier de police impliqué a cru par erreur que les suspects tentaient de fuir dans le véhicule des victimes et a déchargé son arme» sur celui-ci, a déploré cette source dans un communiqué. «Cette décision erronée a conduit à la mort tragique de Hania, 10 ans, et valu des blessures à son père et à son frère», a-t-elle ajouté.

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Selon des médias australiens, la famille, de nationalité australienne, rendait visite à des proches au Pakistan.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a dit lundi attendre «une enquête transparente et approfondie sur ces circonstances», qu'il a qualifiées de «véritablement dramatiques».

La police du Pendjab a indiqué que le policier impliqué avait été placé en détention provisoire et dit mener une enquête «approfondie et impartiale afin de garantir que justice soit faite». «Nous sommes profondément attristés par cette tragédie. Même si nos agents opèrent dans des environnements à haut risque, rien ne justifie une entorse à nos protocoles» d'engagement, a-t-elle ajouté.

Les conditions de sécurité restent précaires notamment la nuit dans de vastes zones du Pakistan, un pays où de nombreuses armes sont en circulation, même si le Pendjab est considéré comme une des régions les plus sûres.

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