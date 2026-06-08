ATS Agence télégraphique suisse
Trois civils et quatre policiers ont été tués dans des affrontements entre des manifestants appartenant à un mouvement interdit et la police au Cachemire administré par le Pakistan, qui ont fait également plusieurs dizaines de blessés, ont indiqué les autorités lundi.
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Sardar Waheed, plus haut responsable civil de la ville de Rawalakot où les heurts ont eu lieu, a déclaré à l'AFP que trois civils avaient été tués et 40 blessés lors des affrontements. La police a confirmé que les violences avait fait quatre morts et 23 blessés dans ses rangs, dans un communiqué distinct.
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