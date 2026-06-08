Au Cachemire pakistanais, des affrontements entre manifestants et policiers ont fait sept morts et des blessés. Les violences ont coûté la vie à trois civils et quatre policiers dans la ville de Rawalakot lundi.

7 morts dans des heurts entre manifestants et police au Pakistan

7 morts dans des heurts entre manifestants et police au Pakistan

ATS Agence télégraphique suisse

Trois civils et quatre policiers ont été tués dans des affrontements entre des manifestants appartenant à un mouvement interdit et la police au Cachemire administré par le Pakistan, qui ont fait également plusieurs dizaines de blessés, ont indiqué les autorités lundi.

Sardar Waheed, plus haut responsable civil de la ville de Rawalakot où les heurts ont eu lieu, a déclaré à l'AFP que trois civils avaient été tués et 40 blessés lors des affrontements. La police a confirmé que les violences avait fait quatre morts et 23 blessés dans ses rangs, dans un communiqué distinct.