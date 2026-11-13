Une panne mondiale frappe la messagerie Outlook de Microsoft

Une panne majeure de Microsoft 365 a empêché jeudi des dizaines de milliers de personnes utilisatrices d’accéder à Outlook. Microsoft évoque un problème mondial potentiel et dit que ses mesures de rétablissement n’ont pas fonctionné comme prévu.

ATS Agence télégraphique suisse

Le géant américain du logiciel Microsoft a indiqué jeudi que les mesures prises pour réparer une panne de la messagerie Outlook ne fonctionnaient pas. La perturbation s'est propagée dans le monde entier, mettant hors service des produits Microsoft dans 74 pays.

La perturbation, qui dure depuis des heures en raison d'une «charge élevée» sur l'infrastructure, a touché la messagerie ainsi que des produits comme Teams et l'assistant d'intelligence artificielle (IA) Copilot, précise Microsoft.

Les conséquences de la panne se sont fait ressentir à l'échelle mondiale, des entreprises et des gouvernements signalant une incapacité à communiquer via Outlook.

«Nous avons surveillé l'état des modifications appliquées pour améliorer la maintenabilité du service et confirmé qu'elles ne produisent pas les effets escomptés», a expliqué l'entreprise sur le réseau social X.

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«Nous identifions des axes de travail alternatifs pouvant être mis en œuvre pour augmenter la capacité face à des déséquilibres persistants dans la gestion du trafic», a-t-elle ajouté, sans préciser quand le service devrait être entièrement rétabli.

Connectivité à Microsoft 365

Une carte publiée par le site de suivi des pannes Downdetector sur X montre que la panne touche des personnes utilisatrices à travers l'Amérique, ainsi que dans certaines régions d'Europe, d'Asie et d'Afrique.

Parmi les pays affectés figurent la Nouvelle-Zélande, qui a diffusé un avis indiquant que sa «capacité à recevoir des courriels a[vait] été affectée par la panne mondiale de Microsoft. Cela touche également toutes les ambassades, consulats et représentations de la Nouvelle-Zélande dans le monde», selon cet avis.

Microsoft a indiqué dans un premier temps que l'entreprise enquêtait sur des signalements de panne «en Amérique», avant de confirmer par la suite que le problème semblait toucher «la connectivité au service Microsoft 365 pour les personnes utilisatrices, quelle que soit leur région». Microsoft 365 est le service d'abonnement basé sur l'informatique en nuage de l'entreprise, qui comprend des applications populaires telles qu'Outlook et Teams.

«Nous avons déterminé qu'une partie de l'infrastructure subissait une charge élevée dans plusieurs régions, ce qui est probablement à l'origine des erreurs de connectivité», a écrit l'entreprise sur X.

«Reprise limitée»

«Nous explorons de manière intensive toutes les voies possibles pour réduire l'impact», a-t-elle ajouté. Downdetector, qui suit les pannes en ligne, a enregistré vers 5h50 (heure en Suisse) une forte baisse des signalements d'interruptions par les personnes utilisatrices à Washington et à Hong Kong. Des milliers de personnes utilisatrices ont également signalé des problèmes avec Teams et Copilot, selon Downdetector.

Alors que la panne se prolongeait pendant des heures, Microsoft a publié une série de mises à jour sur X, détaillant des efforts continus mais infructueux pour rétablir pleinement le service.

Dans une mise à jour peu après minuit, Microsoft a indiqué qu'il «observait une reprise limitée» des services alors qu'il tentait de rediriger le trafic des personnes utilisatrices loin des serveurs affectés. «A mesure que la capacité est rétablie, les personnes utilisatrices peuvent constater une reprise progressive lorsque leurs clients se reconnectent», a ajouté l'entreprise.