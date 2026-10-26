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Plan de départs volontaires
Microsoft veut se séparer de 60'000 salariés

Le géant américain propose un nouveau plan de départs volontaires à quelque 60'000 salariés dans plusieurs pays. Le groupe cherche à adapter ses effectifs à l’évolution de ses besoins, dans un contexte marqué par des investissements massifs dans l’intelligence artificielle.
Publié: il y a 2 minutes
Le groupe technologique veut adapter ses effectifs aux besoins.
Photo: AP Photo/Lindsey Wasson
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AFP Agence France-Presse

Microsoft propose un nouveau plan de départs volontaires à environ 60'000 salariés aux Etats-Unis, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni, a indiqué lundi le groupe à l’AFP, six mois après un premier dispositif du même type.

Cette offre ne concerne que certaines divisions du groupe et constitue «un autre moyen d’adapter leurs effectifs à l’évolution des besoins», a écrit la directrice des ressources humaines, Amy Coleman, dans un message aux salariés, sans citer explicitement le tournant de l’intelligence artificielle, qui pèse sur les investissements du groupe.

La firme de Redmond, dans l’Etat de Washington, qui employait 223'000 personnes fin juin, avait proposé en avril un premier plan à environ 8750 salariés américains.

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