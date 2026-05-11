Risque de crise humanitaire majeure

Le blocage persistant d'engrais dans le détroit d'Ormuz risque de provoquer d'ici «quelques semaines» une «crise humanitaire majeure», a déclaré le chef d'un groupe de travail de l'ONU chargé de libérer le passage de ces matières cruciales.

«Nous avons quelques semaines pour éviter ce qui sera probablement une crise humanitaire majeure. Nous pourrions assister à une crise qui plongera 45 millions de personnes supplémentaires dans la faim», a déclaré Jorge Moreira da Silva dans un entretien à l'AFP. Ce dernier dit avoir rencontré plus de 100 pays pour rallier notamment le soutien des Etats membres de l'ONU à ce mécanisme. Mais les parties impliquées dans le conflit - Etats-Unis, Iran et pays du Golfe - ne sont pas encore convaincues.

«Le problème, c'est que la saison des semailles n'attend pas», souligne Jorge Moreira da Silva, certaines semailles se terminant dans quelques semaines dans les pays africains. Il estime que le passage de cinq navires chargés d'engrais et de matières premières connexes par jour permettrait d'éviter une crise pour les agriculteurs. «C'est une question de temps. Si nous ne nous attaquons pas rapidement à la source de la crise, nous devrons en gérer les conséquences avec de l'aide humanitaire», a-t-il poursuivi.

Source: AFP