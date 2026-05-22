Les chances d'un accord USA-Iran pour Ormuz sont de «50-50»

Un responsable des Emirats arabes unis a estimé vendredi à «50-50» les chances pour les Etats-Unis et l'Iran de trouver un accord permettant de débloquer le détroit d'Ormuz.

Les responsables iraniens «ont raté beaucoup d'occasions ces dernières années à cause d'une tendance à surestimer leurs cartes», a ajouté le haut conseiller du président émirati Anwar Gargash, à Prague pour la conférence sur la sécurité Globsec. «J'espère qu'ils ne vont pas recommencer cette fois.»

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février, les Emirats arabes unis, pays riche en pétrole qui hébergent des installations militaires américaines, ont été la cible d'environ 3.300 drones et missiles, a souligné M. Gargash. Seuls environ 4% d'entre eux ont atteint leur cible, selon lui.

Source: AFP